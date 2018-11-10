Решение о предоставлении Томоса украинской православной церкви все больше приветствуется в мире, – Президент

Президент Петр Порошенко рассказал о результатах встреч во время рабочего визита в Финляндию и убедился в поддержке Томоса украинской православной церкви в мире.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Очень интересная встреча была с Предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, который выразил полную поддержку процесса создания автокефальной церкви. И вы видите, что процесс поддержки решения Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, о предоставлении грамоты о создании наконец независимой украинской церкви от Москвы должно сейчас распространяться и имеет все больше и больше одобрения в разных уголках мира», – рассказал глава государства.

Президент также напомнил о встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистьо и поблагодарил финскую сторону за гостеприимство и поддержку: «Она сейчас нам очень нужна».