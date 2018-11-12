Чувствуем мощную международную поддержку в защите суверенитета Украины, - Порошенко о результатах встреч в Париже

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что встречи с лидерами стран в ходе его рабочего визита во Францию ​​были положительными, и Украина чувствует поддержку международных партнеров в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в процессе проведения реформ.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Активную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержки нас в процессе реформ мы мощно чувствуем со стороны наших партнеров, со стороны мирового сообщества. Это очень важно. Всех поздравляю с очень удачным форумом («Парижский форум ради мира»), - сказал Порошенко во время встречи с представителями СМИ.

По его словам, за два дня украинская сторона провела более 40 встреч. Глава государства также напомнил, что в Париже произошло два важных события. Утром более 80 глав государств и правительств приняли участие в церемонии, посвященной столетию завершения Первой мировой войны. Также состоялся «Парижский форум ради мира», который направлен на объединение усилий наций и мира, чтобы остановить войну.

- Трудно найти страну в мире, для которой эта тема была бы более актуальна, чем для Украины, - отметил Петр Порошенко.

Глава государства поблагодарил французскую сторону за блестящую организацию форума, добавив, что имел возможность поблагодарить лично президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди Франции госпожу Макрон.