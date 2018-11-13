В Николаевской таможне рассказали о порядке перемещения наличных через границу Украины

Николаевская таможня ГФС разъяснила порядок перемещения наличных денег через таможенную границу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

В таможне указали на следующие аспекты:

1. Наличку имеют право перемещать физические лица независимо от возраста. 2. Без письменного декларирования можно перемещать сумму, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро. 3. В случае необходимости перевозки суммы налички больше еквивалента 10 тысяч евро, физическое лицо-резидент должно в письменном виде задекларировать сумму средств в полном объеме. В случае вывоза денежных средств нужно иметь при себе документы, которые подтверждают снятие лицом налички с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличкой (в случае осуществления такой операции) исключительно на ту сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч евро.

То есть, если вы намереваетесь вывозить за пределы таможенной территории Украины сумму в эквиваленте 12,5 тысяч евро, то подтверждающие документы вы должны предоставить на сумму 2,5 тысячи евро.

Документы о снятии налички с банковских счетов действуют только в течение 90 дней с дня снятия денег с собственного счета. В случае возникновения вопросов относительно перемещения через границу товаров и транспортных средств, граждане могут обратиться в Николаевскую таможню ГФС по телефону 47-44-97 или по адресу улица Московская, 57.