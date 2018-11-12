Если этого не будет в Госбюджете, я его не подпишу, - Порошенко заявил, что нужно на 100% обеспечить нуждающихся субсидиями

Нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается. Если этой позиции не будет в Госбюджете 2019 года, президент Украины его не подпишет.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития 12 ноября.

- В контексте вопроса о тарифах есть неотложные тактические задачи, которые надо решить в течение месяцев и недель. Я общался с правительством и моя принципиальная позиция – защитить людей и усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить средства на ее выполнение, - подчеркнул Порошенко. - Принципиальная позиция – ни один бедный и ни один незащищенный человек точно не должен пострадать, не должен платить больше.

- Мы имеем четкое понимание, что мы именно в таком направлении и будем действовать. Более того, есть принципиальная позиция по монетизации субсидий. Что это такое? Бедный человек экономит деньги, бедный человек устанавливает с помощью государства систему энергоэффективности, меньше потребляет газа, он должен иметь возможность получить деньги за экономию, - отметил Петр Порошенко.

- Сейчас надо на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается, - подчеркнул президент. - И это не просто мой призыв, а это принципиальная позиция по формированию бюджета 2019 ко второму чтению. Подчеркиваю отдельно, если этой позиции не будет в бюджете, если не будут учтены позиции президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу. Сделаю то, что никогда не делал, - сказал Петр Порошенко.

Президент особо подчеркнул, что это его главное требование к бюджету на 2019 год. При этом он призвал облгосадминистрации, городских и сельских голов подключиться к совершенствованию этой системы.

- Не сидеть в стороне, что это позиция только правительства. Это позиция наша общая, это позиция власти. Надо подключиться к совершенствованию этой системы и дойти до каждого дома и не пропустить ни одной семьи, которая имеет законное право на субсидию. Помочь защитить людей, - добавил он. - Так вот, каждая семья, которая сэкономила, вправе сэкономленную разницу получить, подчеркиваю – живыми деньгами.

Он сообщил, что такой возможностью уже пользуются 1 миллион 300 тысяч домохозяйств, и «этот круг правительство и в дальнейшем будет расширять».