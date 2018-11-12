Компания «Прометей» приняла участие в конференции Масложировая промышленность – 2018

6 ноября 2018 года в Киеве состоялось крупнейшее ежегодное мероприятие масложировой отрасли Украины – международная конференция «Масложировая промышленность - 2018».

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Основные темами на конференции были: текущее состояние и прогнозы развития мирового рынка масличных, перспективные направления в производстве масличных и масложировой продукции, новые рынки сбыта для украинского нерафинированного подсолнечного масла, перспективы рынка нишевых масличных культур и продуктов переработки, анализ ситуации в сфере инфраструктуры и логистики.

Доклады семинаров были ориентированы на эффективные стратегии масложировой отрасли, инновации в агросекторе и перспективы развития аграрной биоэнергетики в Украине.

Участниками конференции стали крупные агрохолдинги, переработчики масличных, трейдеры, мировые импортеры растительных масел, отраслевые организации, ведущие отечественные и международные аграрные эксперты, производители оборудования, ключевые экспортеры и потребители масличных и продуктов переработки, представители научных организаций и др.

В ходе конференции представитель ГК «Прометей» Светлана Стыцюк смогла обсудить самые актуальные вопросы масличного рынка, а также укрепить сотрудничество с международными компаниями.