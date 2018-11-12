«Успех городских ОТГ зависит от умения максимально аккумулировать ресурсы», - Кормышкин

Юрий Кормышкин На сегодняшний день в Николаевской области есть только одна громада, которая имеет статус городской – Баштанская, но в конце декабря появятся еще две городские ОТГ, успех которых будет зависеть от умения вновь избранных депутатов и руководителей громад аккумулировать имеющиеся ресурсы.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин во время встречи партийного актива в Снигиревском районе, сообщили в пресс-службе политсилы.

- Практика создания городских объединённых территориальных громад показывает, что успеха добиваются те, кто сумел грамотно аккумулировать все ресурсы, принадлежащие громаде, а самое главное – человеческий ресурс, который в условиях развития громады – просто бесценен. В Николаевской области на сегодняшний день создана и успешно развивается только одна городская громада – Баштанская. К новому году будут избраны руководители и депутатский корпус еще в двух городских громадах – Новобугской и в вашей – Снигиревской. Одной единой самодостаточной громадой станут практически 25 тысяч человек. Это большая ОТГ, которая просто обязана поставить высокую планку, особенно учитывая значительный потенциал собственного развития. Самое главное, чтобы объединение произошло не только формально, но и реально. Жители сел и города Снигиревка должны научиться жить и работать вместе в равных условиях, как единое целое, - отметил Юрий Кормышкин.

По словам главы «Нашего Края», при формировании бюджета и приоритетов развития вновь созданных громад необходимо акцентировать внимание на развитии инфраструктуры, особенно в сельской местности. Потому что только с развитой инфраструктурой между всеми селами, которые присоединяются к центру, можно обеспечить пропорциональное развитие общества.

Кроме того, во время встречи было озвучено, что списки кандидатов от партии «Наш край» еще открыты, и партия поддержит тех инициативных и желающих работать на перспективу людей, которые не боятся пойти в депутаты и отстаивать интересы громады.

Председатель Снигиревской районной партийной организации Андрей Закусилов отметил, что «Наш край» объединяет учителей, работников сельского хозяйства, врачей – лучших специалистов своего дела. А потому главное в формировании списков на выборы в ОТГ – это желание работать на громаду. Также он отметил, что в скором времени команда «Нашего края», которая пойдет на выборы, будет представлена громаде.

- В конце декабря снигиревцам придется делать важный выбор. От тех людей, кого выберут депутатами, будет зависеть будущее нашей громады. Поэтому мы должны представить достойных людей, которые будут способны взять на себя ответственность за управление будущей ОТГ и профессионально представят интересы населения, которое за них проголосует. Ведь за три года своей деятельности «Наш край» конкретными делами каждый день подтверждает профессионализм своей команды, - сказал Андрей Закусилов.

В ходе мероприятия представители партии обсудили с местными жителями проблемы региона и возможные пути их решения. Юрий Кормышкин подчеркнул, что партия «Наш край» в Снигиревском районе активно работает на благо общества и готова в любой момент протянуть руку помощи. Стоит отметить, что партия «Наш край» в Николаевской области занимает вторую позицию среди политических сил по количеству депутатов, избранных в местные советы всех уровней.

Напомним, 23 декабря 2018 года в 12 объединенных территориальных громадах Николаевской области состоятся первые выборы: свой выбор в декабре сделают жители Баштанского, Березнеговатского, Братского, Еланецкого, Новоодесского, Первомайского, Новобугского и Снигиревского районов.