Ремонтировать зашедший в Николаев буксир «Владимир Иванов» будет фирма «Магистраль-Юг»

Буксир «Владимир Иванов», который 12 ноября зашел в акваторию Николаева, будут ремонтировать на предприятии «Магистраль-Юг».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец предприятия Игорь Павлов.

«Компания «Магистраль-Юг» выиграла тендер на доковый ремонт государственного буксира принадлежащего порту «Южный». Буксир «молодой», ему всего пять лет. В течение месяца мы должны выполнить ряд работ, в том числе и сложных. Основное - это ремонт рулевых колонок Ролс-Ройс. Они очень сложные и на сегодня мы единственная компания в Николаеве, которая может выполнить работы такой сложности», – написал Павлов.

Кроме того «Магистраль-Юг» проведет работы с электродеталями судна, механические работы по узлам и агрегатам, а в конце покрасит буксира. Руководитель фирмы отметил, что рабочие компании имеют опыт в вышеописанных видах деятельности и делают подобное не в первый раз.

Все работы будут выполняться под надзором регистра Украины и команды судна.