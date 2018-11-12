Ежедневно мы решаем по 150-200 аварийных заявок, связанных с отоплением, - «Місто для людей Миколаїв»

Как только «Місто для людей Миколаїв» приступило к обслуживанию многоэтажек в Николаеве, компания начала активную подготовку к отопительному сезону. К сожалению, сотрудникам компании пришлось столкнуться с наследием коммунальных ЖЭКов, а это изношенность труб центрального отопления, которые требуют немедленного ремонта. Большой проблемой стало также отсутствие доступа к тепловым узлам и доступа к квартирам верхних этажей для проведения развоздушивания.
Об этом идет речь в сообщении компании.
Очень часто сотрудникам компании попросту не давали доступ в подвальные помещения и к системам в связи с тем, что не все ключи были переданы и на данный момент ситуация не сильно изменилась. Иногда аварийным бригадам приходилось срезать замки и искать ответственных за тепловые счетчики, что затягивало время решения аварийных заявок.
Еще одной проблемой, с которой столкнулась компания, стали прорывы стояков полотенцесушителей и сгонов на батареях.
- На сегодняшний день в некоторых домах частично отсутствует теплоснабжение. Это связано с некачественным обслуживанием систем коммунальными предприятиями – 30 лет не проводился текущий ремонт труб центрального отопления и прорывы случаются достаточно часто. Ежедневно мы решаем по 150-200 аварийных заявок, связанных с работой системы отопления. Самый проблемный район – Ингульский – 50% от всех заявок. Нам передали акты о готовности домов, но как выяснилось, с неправдивой информацией от ЖЭКов, и теперь мы в срочном порядке делаем все, чтобы решить накопившиеся годами проблемы, – прокомментировал Анатолий Быценко.