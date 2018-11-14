В бюджеты разных уровней обеспечили поступление 582,5 миллионов гривен налога на прибыль, - ГФС Николаевщины

Вера Алексеенко По итогам работы в январе-октябре 2018 года ГФС Николаевщины мобилизовала в бюджеты разных уровней 582,5 миллиона гривен налога на прибыль.

Об этом сообщила и.о. заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Вера Алексеенко, передает пресс-служба ведомства.

При этом в государственный бюджет обеспечено 523,3 миллиона гривен налога на прибыль, местные бюджеты пополнили на 59,2 миллиона гривен. Налог на прибыль традиционно остается одним из самых весомых источников наполнения доходной части государственного бюджета. В общей сумме поступлений в государственную казну удельный вес налога на прибыль составляет 15%.

- Открытость и прозрачность в деятельности ГФС Николаевщины и создание комфортных условий для налогоплательщиков путем предоставления качественных услуг положительно влияют на полноту уплаты налогов в бюджет, - отметила Вера Алексеенко.

Напомним, налог рассчитывается плательщиком самостоятельно на базу налогообложения – прибыль с источником происхождения как из Украины, так и за ее пределами. Основная ставка налога на прибыль составляет 18%.