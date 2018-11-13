«Чтобы разработать уникальную турбину, нужна команда специалистов высочайшего класса», – гендиректор «Зоря»-«Машпроект»

Андрей Хоменко и Константин Картошкин Повышение показателей КПД двигателя турбины – это задача очень сложная, но над ней нужно работать, тем более, что несколько месяцев назад «Зоря»-«Машпроект» успешно протестировала 32 МВт турбину, которая является уникальной.

Об этом заявил директор предприятия Константин Картошкин.

По его словам, в августе 2018 года ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» провело успешные тестовые испытания новой турбины на 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире.

– Это тот случай, когда турбина была собрана с первого просчёта. Такая точность говорит о том, что проектировщики учли все малейшие детали и это значит, что наши специалисты являются одними из лучших не только в Украине, но и во всем мире, - отметил гендиректор «Зори».

Также, Константин Картошкин заметил, что вместе с в.и.о. президента ГП «Уктрансгаз» Андреем Хоменко они пришли к выводу, что без развития фундаментальной науки невозможно сделать прорыв в науке и разработать уникальный инновационный продукт.

Напомним, ранее Андрей Хоменко высказал уверенность, что нашему Украине в целом, и ГП «Зоря»-«Машпроект» в частности, нужно пересматривать подходы к развитию науки, особенно показатели КПД турбины, ведь для повышения эффективности всего на 1% необходим колоссальный прорыв в науке.