«Місто для людей» заботится о здоровье своих сотрудников

«Місто для людей Миколаїв» продолжает набор сотрудников в свой филиал в Николаеве и обеспечивает их полисом медицинского страхования.

Об этом сообщает пресс-служба МДЛМ.

С 1 ноября 2018 компания начала медицинское страхование сотрудников в городе Николаеве. Несколько месяцев длился тендер и переговоры с ведущими страховыми компаниями, в результате которых победила группа АХА Страхование.

«Мы, как социально ответственная компания, заботимся о наших сотрудниках и помимо базовых вещей, необходимых для комфортной работы персонала, таких как качественная форма и инвентарь, мы обеспечиваем всех сотрудников медицинской страховкой. Отныне в случае появления симптомов болезни, сотруднику необходимо просто позвонить на горячую линию и его направят к нужному специалисту на лечение или консультацию. В перечень услуг страховой компании входят: неотложная помощь, стационарное лечение, амбулаторная помощь специалиста, предоставление медицинской документации (справки и т.д.), частичная оплата медикаментов. Такая программа страхования сотрудников будет действовать во всех городах нашего присутствия», - прокомментировал Нериус Шараускас.

На данный момент открыты следующие вакансии:

1. Работник по комплексной уборке (уровень заработной платы - 3800-5500 гривен).

2. Слесарь-сантехник (уровень заработной платы - 5400-8000 гривен).

3. Электромонтёр (уровень заработной платы - 5400-8000 гривен).

«Почему стоит работать у нас? Потому что мы - современная и инновационная компания, которая внедряет новые технологии и подходы в сфере ЖКХ. У нас прогрессивная система мотивации и каждый сотрудник при выполнении показателей эффективности может получить дополнительный доход. Мы совершенствуем стандарты и поощряем инициативу, и всегда даем возможности для внутреннего роста своим сотрудникам. И самое главное - у нас прозрачная структура управления и официальное трудоустройство», - подытожил Анатолий Быценко.

За дополнительной информацией касательно трудоустройства просьба обращаться по номеру телефона: +38 096 600 10 32 и e-mail: mdl.jobs.nikolaev@gmail.com.