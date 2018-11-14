Децентрализация должна стать необратимой, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития отметил, что внедрение реформы децентрализации доказало ее экономическую и политическую эффективность, и поэтому она должна стать необратимой.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Децентрализация, как и другие важные реформы, о которых здесь сегодня будем подробно говорить, должна стать точно необратимой. Нельзя дать даже маленький шанс на реванш. Четыре года постепенного внедрения довели ее экономическую и политическую эффективность для громад и граждан, - подчеркнул глава государства.

- Ее эффективность лишний раз убеждает нас в том, что следующему поколению мы передадим успешную европейскую Украину. Именно так и произойдет, если только не дадим передать страну в руки реваншистов, популистов, которые будут атаковать страну в избирательном цикле 2019-2020 годов. Но я уверен, мудрый украинский народ сделает ответственный выбор, который будет гарантировать устойчивое развитие территорий, громад, - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что реформа децентрализации осуществлялась для того, чтобы приблизить власть к людям, сократить расстояние от человека к громаде, которая имеет реальный финансовый ресурс для решения проблем.

- Хотя эта реформа еще далека от завершения, она принадлежит к числу тех, положительные результаты которых общество уже точно заметило. Положили дорогу, отремонтировали школу, провели освещение в селе, поселке или городе, мусор начали наконец вывозить не только в городах, но и селах, водопровод починили, площадку спортивную сделали - это, казалось бы простые вещи, хвастаться этими вещами в двадцать первом веке как-то не по себе. Но давайте честно говорить, эти проблемы не решались десятилетиями. В провинции еще недавно казалось, что время замерло в начале девяностых, - отметил Петр Порошенко.

По его словам, изменения начали происходить в 2014 году, ведь в предвыборной президентской программе одним из основных ключевых элементов деятельности предусматривалась децентрализация. Глава государства подчеркнул, что децентрализация - это не только перераспределение денег на места, на удовлетворение самых неотложных потребностей громад, но и принятие политических и властных решений, а также четкое распределение ответственности между центральной и местной властью.