«Місто для людей Миколаїв» проводит текущий ремонт домов – из трех тысяч заявок выполнили уже 800

Как только управляющая компания приступила к обслуживанию жилых домов, в систему начали поступать заявки на выполнение текущих ремонтов.

Об этом говорится в сообщении компании.

На сегодня из 3000 заявок на проведение ремонта в системе 800 уже выполнили. Почти весь жилой фонд в управлении находится в ужасном состоянии – подъезды в трещинах и с облезшей краской.

Специалисты проводят работы по ремонтам подъездов, цоколей и внутри домов. Стоимость текущих ремонтов включена в тариф и теперь у всех клиентов есть возможность отремонтировать свой дом, просто регулярно оплачивая коммунальные услуги.