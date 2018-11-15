«Місто для людей Миколаїв» проводит текущий ремонт домов – из трех тысяч заявок выполнили уже 800

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Как только управляющая компания приступила к обслуживанию жилых домов, в систему начали поступать заявки на выполнение текущих ремонтов.

Об этом говорится в сообщении компании. 

На сегодня из 3000 заявок на проведение ремонта в системе 800 уже выполнили. Почти весь жилой фонд в управлении находится в ужасном состоянии – подъезды в трещинах и с облезшей краской.

Специалисты проводят работы по ремонтам подъездов, цоколей и внутри домов. Стоимость текущих ремонтов включена в тариф и теперь у всех клиентов есть возможность отремонтировать свой дом, просто регулярно оплачивая коммунальные услуги.

Тарас Леонтян

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