Аудиторы николаевской ГФС пополнили бюджет почти на 35 миллионов гривен

Дмитрий Прокофьев В январе-октябре 2018 года управление аудита Главного управления ГФС в Николаевской области провело 732 проверки субъектов хозяйственной деятельности, в т. ч. 530 документальных и 202 фактических проверки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

По результатам контрольно-проверочной работы в бюджет обеспечено поступлений на сумму почти 35 миллионов гривен, уменьшены неправомерно задекларированные субъектами хозяйственной деятельности убытки на сумму 52,8 миллиона и неправомерно задекларированное отрицательное значение НДС на 2,1 миллиона гривен.

По словам заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, фискальной службой области существенно уменьшено административное давление на добросовестных налогоплательщиков.