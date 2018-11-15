Николаевская ОГА приняла участие в заседании комитета по обеспечению доступности лиц с инвалидностью к объектам инфраструктуры

О создании беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и новациях государственных строительных норм шла речь на онлайн-заседании Комитета обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Заседание состоялось 15 ноября при участии вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, председателя совета «Благотворительного фонда Петра Порошенко» Марины Порошенко, уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича, народного депутата Украины – представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, а также представителей областей Украины.

От Николаева участие в заседании приняли заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, представители профильных структурных подразделений ОГА и общественных организаций.

В ходе заседания отмечено, что создание беспрепятственной жизненной среды для людей с различными потребностями является одной из важных задач для воплощения на территории всей Украины. Сейчас Минрегион уже завершил работу над разработкой новых эффективных государственных строительных норм, где значительное внимание уделено внедрению европейского подхода. Указанные ГСН содержат реальные примеры того, как это должно быть воплощено на практике. Кроме этого, добавлены требования к проектированию зданий и сооружений для лиц с нарушением зрения и внесены изменения в ряд терминов и определений. В течение 10 дней регионы смогут предоставить свои предложения к ГСН.

Отдельно Валентин Гайдаржи прокомментировал, что Николаевская ОГА во главе с председателем облгосадминистрации Алексеем Савченко не стоит в стороне от вопроса создания беспрепятственного доступа к различным объектам для людей с особыми потребностями. Так, облгосадминистрация обеспечивает координацию деятельности областного и местных комитетов обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Сейчас в области действуют областной и 24 местных комитетах обеспечения доступности, где постоянно в пределах полномочий решаются насущные и важные вопросы обеспечения комфорта для соответствующих групп людей.