«Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность», - Порошенко распорядился включить отопление в Смеле

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября распорядился включить отопление в городе Смела Черкасской области.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Напомним, что в 70-тысячной Смеле четыре дня нет отопления, в городе объявили чрезвычайное положение, а местные жители перекрывали дороги. Поставщик тепла в этот город должен 80 миллионов гривен, и «Нафтогаз» отказался подписывать с ним новый договор.