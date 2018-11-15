«Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность», - Порошенко распорядился включить отопление в Смеле

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября распорядился включить отопление в городе Смела Черкасской области.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Напомним, что в 70-тысячной Смеле четыре дня нет отопления, в городе объявили чрезвычайное положение, а местные жители перекрывали дороги. Поставщик тепла в этот город должен 80 миллионов гривен, и «Нафтогаз» отказался подписывать с ним новый договор.
- Если кто-то в Смеле боится принять решение сорвать пломбу – я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Затем в течение суток оформите все необходимые бумаги. Если депутаты или городской голова на сегодняшний день не могут принять решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентили – это не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан, - сказал Порошенко.