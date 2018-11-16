Достойный заработок людей труда – основа развития Украины, – Артём Ващиленко

Глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко уверен, что в основе развития Украины лежит достойный заработок украинцев.

Об этом рассказал в программе «Основная тема».

- Основа» – партия людей дела. Мы считаем недопустимой бедность работающего человека. Поэтому мы вернем уважение к человеческому труду – через достойные зарплаты. Человек труда должен в Украине достойно зарабатывать. Украина сейчас – к сожалению, самая бедная страна в Европе. На каждого украинца за 2018 год будет создано валового внутреннего продукта на сумму всего 2964 долларов, данные Международного валютного фонда. В целом по Европе этот показатель богатства наций в 10 раз выше. Даже в странах Восточной Европы в расчете на каждого жителя будет произведено ВВП на 10,9 тыс долларов. В частности, в Румынии - на 12,2 тыс долларов, в Польше – на 14,5 тыс, в Венгрии – на 16 тыс. Даже в Молдавии ВВП на душу населения – более 3,2 тысяч долларов. Среди 193 стран мира Украина по ВВП на душу населения в 2018 году занимает 133 позицию. Что говорить о Европе – даже большинство стран Северной Африки имеют более высокие показатели ВВП на душу населения, - отметил Ващиленко.

Программа «Принципы уважения» партии «Основа» предполагает изменение подхода к системе управления государством и экономикой.

- Без перезагрузки государственной машины в Украине и реализации новой экономической политики достичь существенного роста благосостояния наших граждан невозможно. Поэтому экспертами партии «Основа» в координации с широкими кругами научного сообщества разработана экономическая доктрина «Украина 2030» и партийная программа «Принципы уважения». Люди труда в Украине должны достойно зарабатывать и жить. Целевой показатель средней зарплаты – 20 тысяч гривен. Это позволит вернуть в страну сотни тысяч наших граждан, работающих за рубежом – что в свою очередь станет важным этапом в оживлении экономики. Зарплаты в Украине должны соответствовать уровню доходов в странах Восточной Европы. Сейчас средние зарплаты в Польше, Словакии и Венгрии составляют 660-750 евро в месяц. Поэтому в Украине люди труда должны зарабатывать ежемесячно хотя бы по 20 тысяч гривен. И примеры таких предприятий есть – но при нынешней системе управления они и дальше будут оставаться редкими исключениями. Разумеется, для их деятельности необходимы соответствующие условия. В частности, партия «Основа» выступает за снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%. Мы уверены, что такая мера приведет к росту заработных плат в стране, – отметил Ващиленко.

Украина может повторить и превзойти свои собственные достижения.