На Николаевщине обсудили актуальные задачи реализации гендерной политики

О приоритетных направлениях правительства и актуальных задачах по реализации политики обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин шла речь на региональном рабочем совещании под руководством вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Совещание состоялось 16 ноября в Николаеве, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Мероприятие объединило делегации от Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей в едином стремлении обеспечения гендерного равенства в стране.

- Считаю, что реформа децентрализации дает нам большие возможности, одновременно создает определенное количество вызовов и рисков, но дает возможность оперативно реагировать на потребности именно местных жителей через те инструменты, которые находятся ближе к нуждам конкретного человека. К сожалению, пока я вижу определенное отсутствие на общерегиональном уровне серьезного понимания потребностей внедрения гендерной политики, хотя каждый регион имеет свои особенности. Но когда мы переходим на уровень, например, объединенных территориальных громад, то видим понимание того, что если ОТГ реагирует именно на потребности женщин и мужчин, девушек и парней, то тогда они могут успешно и эффективно использовать средства и могут успешно обеспечивать потребности человека.

- Когда мы ставим человека в центр наших политик, в том числе, региональных политик, региональных стратегий, которые вы сейчас будете переосмысливать и перерабатывать, то это на самом деле гендерный подход. Наши доноры и международные партнеры поддерживают нас в этом стремлении продвинуться дальше и учесть потребности конкретного человека и поэтому мы начали региональные мероприятия, региональные совещания, так как они дают возможность локализовать ту или иную политику, в частности, политику гендерного равенства, - отметила вице-премьер-министр Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что включение на равных началах мужчин и женщин в рабочий потенциал страны дает возможность роста ВВП. По ее словам, в Украине недопредставленность женщин в экономическом развитии страны и сбалансированное неучастие сдерживает экономический рост очень существенно, и при учете гендерной политики рост может составить 10-15%.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко поблагодарил Иванну Климпуш-Цинцадзе за активную поддержку внедрения гендерной политики в области. Ведь ключевая цель подобных мероприятий - научить людей инструментам и методикам, которые они будут использовать на местном уровне. Особенно это касается региональных стратегий развития, в центре которых должен быть человек с его потребностями и особенностями. Алексей Савченко отметил, что в Николаевской области уже создано 28 территориальных громад.

- Среди председателей территориальных громад 24 мужчины и 4 женщины, - сказал он, подчеркнув, что это четко показывает особенности восприятия. - С другой стороны, депутатов-женщин в объединенных территориальных громад больше, чем мужчин. Из 574 депутатов ОТГ - 292 женщины и 282 мужчины.

Николаевщина не стоит в стороне от вопроса обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. В частности, в Николаевской области действует координационный совет по вопросам семьи и женщин при облгосадминистрации, активно ведется работа с целью улучшения положения женщин в Николаевской области, предотвращения конфликтов и домашнего насилия. Председатель ОГА добавил, что в области серьезно поднимаются проблемные вопросы, в том числе, вопрос о рождении детей женщинами в достаточно юном возрасте.

- Это наше культурное наследие, я благодарю президента Украины за то, что украинцы получили поместную церковь, - сказал Алексей Савченко, отметив важность воспитания семейных ценностей.

Отдельно глава ОГА отметил функционирование 24 «Окошек жизни» в области, что дает женщинам право анонимно оставить ребенка, учитывая определенные социальные, семейные и другие обстоятельства, побуждающие на такой поступок.

Алексей Савченко отметил, что сейчас каждая женщина, каждый мужчина вполне в состоянии самостоятельно решать, какую специальность выбрать, а задача, которая должна выполняться на региональном уровне власти - это абсолютная поддержка в обеспечении их равных прав и возможностей.