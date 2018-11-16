Глава Николаевской ОГА рассказал о развитии медицины в области и сколько денег направили на эту отрасль

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал на IV Николаевском экономическом форуме о развитии медицины в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

- В прошлом году мы создали единую диспетчерскую службу 103, куда поступают все вызовы. Мы полностью модернизировали все системы, которые сегодня есть, задействовали все, что возможно задействовать, и в режиме онлайн видим, как едет «скорая», сколько нужно времени, чтобы она попала в то или иное место, - отметил Алексей Савченко.

Кроме того, на Николаевщине впервые разработана и реализуется программа приобретения специализированного автотранспорта. Сейчас за 15,9 миллиона гривен приобретены и уже работают 7 автомобилей «скорых», до конца года будет приобретено еще 5 автомобилей. Председатель ОГА также рассказал об успешной работе «Окошек жизни», которые функционируют по всей области.

- На Николаевщине была большая проблема в том, что люди, не зная об ответственности, лишались детей, то есть выбрасывали новорожденных. К сожалению, у нас были такие позорные примеры ... Мы открыли 24 «Окошка жизни», провели очень серьезную работу. Это важная программа, потому что это жизнь человека. Для этого матери не надо объяснять, кто она такая, ее задача просто дойти до «Окошка жизни», положить своего ребенка в это окошко, - прокомментировал Алексей Савченко.

Одним из успехов работы в медицинской отрасли стало открытие акушерско-гинекологического отделения в областной клинической больнице в 2017 году, а также приобретение медицинского оборудования за 9 месяцев 2018 года на сумму 29,4 миллиона гривен, в 2017 году – на 34,3 миллиона гривен. Отдельно Алексей Савченко сказал о работе по внедрению инициативы президента Украины Петра Порошенко по развитию сельской медицины.