Николаевская область за 2018 год направила в государственную казну 2 миллиарда гривен НДС

В 2018 году Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило в государственный бюджет поступление 2 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость от произведенных в Украине товаров. По сравнению с 2017 годом, поступления по НДС увеличены на 104,9 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметил начальник Главного управления Владимир Копица, налог на добавленную стоимость является одним из основных бюджетоформирующих налогов, удельный вес которого в общей сумме поступлений в государственную казну составляет 44,4%.
«Существенное увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость – наилучшее подтверждение европейских стандартов прозрачности в администрировании НДС, действенного механизма контроля за начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств», - сообщили в ГФС.
- Фискальная служба Николаевщины является максимально открытой для бизнеса и общественности и надеется на понимание важности уплаты налогов со стороны субъектов хозяйственной деятельности. Такое сотрудничество будет способствовать социально-экономическому развитию Николаевщины и государства в целом, а также благосостоянию его граждан, - отметил Владимир Копица.