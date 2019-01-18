Николаевская область за 2018 год направила в государственную казну 2 миллиарда гривен НДС

В 2018 году Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило в государственный бюджет поступление 2 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость от произведенных в Украине товаров. По сравнению с 2017 годом, поступления по НДС увеличены на 104,9 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметил начальник Главного управления Владимир Копица, налог на добавленную стоимость является одним из основных бюджетоформирующих налогов, удельный вес которого в общей сумме поступлений в государственную казну составляет 44,4%.

«Существенное увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость – наилучшее подтверждение европейских стандартов прозрачности в администрировании НДС, действенного механизма контроля за начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств», - сообщили в ГФС.