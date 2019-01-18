Порт «Ника-Тера» получил награду за развитие спорта в Николаевской области

В Николаеве 17 января состоялась торжественное мероприятие «Лауреат спортивного года – 2018». В очередной раз ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» был награждён в номинации «Меценаты и Партнёры» за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, олимпийского движения и постоянную поддержку спортсменов Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По традиции Николаевская областная государственная администрация и Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области отмечает лучших спортсменов, их тренеров и тех, кто поддерживает развитие спорта в регионе.

Всего за 2018 год николаевские спортсмены завоевали в олимпийских и неолимпийских видах спорта 194 медали в чемпионатах Европы и мира, а также 1896 медалей в первенствах Украины. Кроме этого, Николаевская область гордится своими двумя олимпийскими чемпионами – Александром Абраменко и Максимом Яровым.

Кроме спортсменов и их тренеров, были отмечены наградами николаевские бизнесмены, депутат и целые предприятия, которые систематически поддерживают спортивные инициативы в области. В свою очередь, порт «Ника-Тера» в 2018 году выступил спонсором николаевской раллийной команды, николаевского баскетбольного клуба, гандбольной команды «Реал», КДЮСШ «Олимп» и других спортсменов по разным видам спорта.

Стоит отметить, что развитие спорта, поддержка спортивных турниров и николаевских спортсменов в их подготовке к чемпионатам разных уровней является одним из главных направлений социальной политики «МСП Ника-Тера». В целом, за 2018 год «Морской специализированный порт Ника-Тера» выделил более 1,7 миллиона гривен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности, значительная часть средств из которых была направлена на поддержку и развитие спорта.