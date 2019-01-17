Четырем николаевским налоговикам вручили ключи от квартир – некоторые из них стояли в очереди на жилье 13 лет

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко вручил сертификаты на жилье трем сотрудникам Главного управления ГФС в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Получатели квартир есть в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и пользуются правом внеочередного получения жилья. Некоторые из них стояли в очереди на квартиру в течение 13 лет. Алексей Савченко подчеркнул, что николаевская громада должна отблагодарить тех, кто стоит на защите закона, правопорядка и национальных интересов.

- Еще в 2017 году мной была инициирована областная комплексная программа профилактики преступности и совершенствования системы защиты конституционных прав и свобод граждан в Николаевской области на 2017-2021 годы, в которой предусмотрена возможность улучшения материально-технической базы соответствующих структур, в том числе и улучшение жилищных условий их сотрудников. В 2017 году эта программа сразу доказала свою эффективность, поэтому в 2018 году в нее были внесены изменения, которыми финансирование увеличено до 7,7 миллиона гривен. Уже в 2019 году, по результатам или первого квартала, или полугодия также будет рассмотрен вопрос о выделении средств на эти цели, - прокомментировал Алексей Савченко.

Во время общения с сотрудниками управления ГФС глава ОГА отметил, что главной задачей фискальной службы должна быть помощь местным предприятиям и предпринимателям, а также создание благоприятного налогового климата для дальнейшего привлечения инвестиций.

- Фискальная служба должна не только наказывать, начислять штрафы, приходить с проверками, но и помогать – в частности, объяснять, растолковывать тот или иной закон или нормативный акт, - отметил Алексей Савченко.

Председатель ОГА поблагодарил сотрудников ГФС за то, что они присоединились к общей с Николаевской ОГА работе по созданию новых и выведению из тени существующих рабочих мест. Так, только за 2018 год в области удалось создать более 20 тысяч рабочих мест во всех отраслях.