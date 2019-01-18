Стоимость услуг и обязанности управляющей компании

Чем занимается управляющая компания, какие работы обязана выполнять и как расходует перечисляемые на ее счет средства, знают немногие. Поскольку сумма к оплате меняется каждый месяц в зависимости от объёмов оказанных услуг, компания «Місто для людей Миколаїв» решила объяснить, какие обязанности у управляющей компании и от чего зависит сумма в платежке.

Об этом идет речь в сообщении компании «Місто для людей Миколаїв».

Права и обязанности «Місто для людей Миколаїв» отражены в договоре, заключенном между компанией и совладельцами домов. Минимальный перечень услуг по содержанию домов регламентируется приказом Минрегиона от 27.07.2018 №190. Жители многоквартирных домов могут расширить этот перечень, включив в него дополнительные услуги, либо отказаться от лишних, внеся соответствующие изменения в договор. При этом важно помнить, что от некоторых услуг, таких как обслуживание инженерных сетей или подготовка дома к отопительному сезону отказаться невозможно, так как при отсутствии должного обслуживания тепловых узлов зимой весь дом может остаться без отопления.

Перечень услуг отражен в приложении к договору, составленному для каждого дома индивидуально. Копию договора можно получить в Центре обслуживания. В обязанности управляющей компании входят следующие виды работ:

- обслуживание систем холодного водоснабжения, центрального отопления, водоотведения и т.д.

- уборка придомовой территории;

- текущие ремонты подъездов, кровли, фасада здания.

Заявки на выполнение таких работ фиксируются в системе Сакура, после чего менеджеры обследуют участок, на котором нужно произвести ремонтные работы, а инженеры вносят заявку в план работ с учетом ситуации и суммы денежных средств, поступивших на счет дома в результате оплаты жильцами. В компании сообщили:

«- Если у нас нет нужных специалистов, мы привлекаем для выполнения ремонта подрядные организации, строго контролируя качество проводимых работ. - Тарифом предусмотрено также устранение аварийных ситуаций. Наша аварийная служба работает круглосуточно и без выходных. Вызвать бригаду мастеров можно по телефону колл-центра, который указан в квитанции.

- В тариф включена оплата за электроснабжение общего имущества (это работа лифтов и освещение лестничных клеток, входов в подъезд), дератизация, дезинсекция, обслуживание вентканалов, уборка листвы и снега».

Куда обращаться, если жильцы недовольны качеством услуг?

«Не работает лифт, не освещается подъезд, не убирается мусор со двора? Часто наши люди сразу идут на прием к мэру или пишут жалобу президенту. Но ведь решить проблемы дома можно гораздо проще. Давайте разберемся, кому звонить, куда писать, кому жаловаться. В МДЛ работает аварийно-диспетчерская служба, телефон которой можно найти в квитанциях. Диспетчеры круглосуточного колл-центра принимают не только аварийные заявки, но и обращения жителей по другим вопросам, связанным с обслуживанием дома. Такие заявки фиксируются и перенаправляются исполнителю».

Управляющая компания имеет право потребовать от собственников жилья вовремя и в полном объеме оплачивать услуги. Также управитель имеет право требовать от жильцов предоставить доступ в квартиру сотрудникам компании и других жилищно-коммунальных служб для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций (согласно статье 29 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»). В случае систематической неоплаты коммунальных платежей управляющая компания имеет право отключать электричество в местах общего пользования, лифты и др., а в случаях, предусмотренных законодательством, взыскать задолженность в судебном порядке.