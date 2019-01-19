Николаевская таможня рассказала о сервисе обратной связи «Пульс»

В 2018 году на сервис «Пульс» Государственной фискальной службы Украины поступило 9 обращений от граждан, которые касались вопросов проведения таможенного контроля и оформления в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки с предоставлением обоснованных разъяснений относительно положений таможенного законодательства.