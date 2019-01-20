На Николаевщине три автомобиля попали в снежные ловушки – их пришлось вытаскивать спасателям

В Николаевской области 19 января автомобили «Hyundai Accent», «Infiniti» и «Volkswagen Caddy» попали в снежные ловушки за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествия случились во Врадиевском, Казанковском и Арбузинском районах, автомобили застряли на обочинах дорог, один из них слетел в кювет. Водителям помогли выбраться спасатели, которые на автомобилях повышенной проходимости отбуксировали машины на проезжаемые участки дорог, где те продолжили движение. Никто во время инцидентов не пострадал.

Напомним, что ранее из-за гололедицы на дорогах Николаевщины спасатели семь раз за сутки выезжали на помощь автомобилистам.