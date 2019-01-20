Президент Украины пообещал восстановить Донецкий аэропорт и поднять над ним украинский флаг

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко заявил, что «киборги», защитники Донецкого аэропорта, стали фундаментом, который станет основой победы Украины в войне с агрессором – Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

- Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы. И она придет, - сказал глава государства во время выступления на мероприятии, посвященном 4-й годовщине чествования памяти погибших защитников ДАП.

- Нам с вами выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались, а не согнулись и получили бессмертную славу. И потому – победили, - сказал верховный главнокомандующий собравшимся в Зале памяти родным и близким украинских героев.

Президент выразил веру в то, что захваченные врагом земли будут освобождены, возвращены под украинский флаг и территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

- Вечная память павшим защитникам Донецкого аэропорта. Никогда не забудем героического подвига и не простим врагу. И не изменим того, во что верим и за что боремся… Дай Бог, чтобы однажды уже в мирный день на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта. У его терминалов. У знаменитой башни. Чтобы мы стали там и просто помолчали. Просто постояли, вслушиваясь в эхо жестоких боев. И чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-«киборги», - сказал Петр Порошенко.