Мы будем продолжать глубокие изменения и модернизацию экономики, - Порошенко о планах на 2019 год

Несмотря на войну, в Украине запустили и успешно воплощаются наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в её истории, страна достигла весомого прогресса в модернизации экономики и инфраструктуры.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе администрации президента.
Порошенко выступил на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине. Президент отметил, что также стартовали широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, приватизации, образовании, здравоохранении, пенсионной системы, децентрализации.
- Мы дали первый решительный бой эпидемической коррупции в Украине – создали надежный фронт независимых антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд. Мы очистили «стойло» коррупционных схем и в энергетике, и в государственных закупках, - добавил Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что была укрощена инфляция, уменьшен бюджетный дефицит и обеспечена устойчивая макрофинансовая стабильность.
- Мы уверенно выходим на траекторию экономического роста. Дали старт цифровой экономике. И уже смело и уверенно рассчитываем на приход мощных иностранных инвесторов в Украину, - сказал Порошенко.
Глава государства также поблагодарил за помощь партнеров Украины, в первую очередь страны Большой семерки.
- Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку, прежде всего на уровне председательства. Помогая Украине, вы взяли на себя большую ответственность – помочь Украине вырваться из капкана бывшего советского, а ныне «русского мира» и превратить наше государство в пространство свободы и процветания, - отметил Петр Порошенко.