Мы будем продолжать глубокие изменения и модернизацию экономики, - Порошенко о планах на 2019 год

Несмотря на войну, в Украине запустили и успешно воплощаются наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в её истории, страна достигла весомого прогресса в модернизации экономики и инфраструктуры.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Порошенко выступил на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине. Президент отметил, что также стартовали широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, приватизации, образовании, здравоохранении, пенсионной системы, децентрализации.

- Мы дали первый решительный бой эпидемической коррупции в Украине – создали надежный фронт независимых антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд. Мы очистили «стойло» коррупционных схем и в энергетике, и в государственных закупках, - добавил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что была укрощена инфляция, уменьшен бюджетный дефицит и обеспечена устойчивая макрофинансовая стабильность.

- Мы уверенно выходим на траекторию экономического роста. Дали старт цифровой экономике. И уже смело и уверенно рассчитываем на приход мощных иностранных инвесторов в Украину, - сказал Порошенко.

Глава государства также поблагодарил за помощь партнеров Украины, в первую очередь страны Большой семерки.