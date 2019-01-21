Президент Украины посетил Израиль и почтил память жертв Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко в рамках официального визита в Израиль посетил мемориальный комплекс Холокоста «Яд-Вашем».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Президентская чета ознакомились с экспозицией «Вспышки памяти». Петр Порошенко с женой возложили венок к памятнику жертвам Холокоста и посетили Детский мемориал. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Президент отметил, что именно в этот день в 1945 году солдаты Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау». Порошенко отметил, что в мемориале находятся фото освобожденных и замученных узников.

- Украина как государство, пострадавшее от Голодомора 1932-1933 годов, когда миллионы украинцев были замучены коммунистическим сталинским режимом, который осуществил геноцид украинского народа, Украина так же трепетно ​​хранит память о жертвах Холокоста, - подчеркнул глава государства.

Отдельно он отметил, что почитаются те, кто, рискуя собственной жизнью, спасали обреченных на казнь. Среди них было более двух с половиной тысяч украинцев.