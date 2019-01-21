В компании «Місто для людей Миколаїв» рассказали, как не попасть на крючок мошенников при создании ОСМД

Сегодня все больше совладельцев многоквартирных домов задумываются о создании либо создают ОСМД. Компания «Місто для людей Миколаїв» подготовила информацию о том, с какими сложностями можно столкнуться и чего опасаться.

Об этом сообщили в компании «Місто для людей Миколаїв».

На данный момент одним из распространенных видов мошенничества стало создание липовых ОСМД. По такой схеме мошенники орудуют во многих городах Украины, регистрируя ОСМД согласно поддельным протоколам собрания собственников многоквартирных домов. После этого они получают доступ к информации о жителях данных домов. Такая схема отрабатывалась несколько лет. Сперва проводились фиктивные собрания с людьми, которые не имеют отношения к данному дому, далее просто стали ставить подписи самостоятельно без привлечения кого-либо.

В поле зрения злоумышленников попадают квартиры, владельцами которых являются люди из социально незащищенных слоев населения, а именно одинокие пенсионеры и лица, ведущие аморальный образ жизни или так называемые бесхозные квартиры.

Путем подделки документов о праве собственности на квартиры, в том числе договоров купли-продажи, биржевых договоров, мошенники лишают жилья социально незащищенные слои населения. Сперва они регистрируют право собственности на подставных лиц. Далее эта недвижимость перепродается несколько раз, а фактических собственников выписывают по решению суда и выставляют на улицу.

Еще одним распространенным видом мошенничества в ОСМД есть то, что люди, не относящиеся к дому, всеми правдами и неправдами пытаются возглавить эти ОСМД. Тем самым они получают полный доступ к расчетным счетам в банке, что грозит нецелевым использованием средств ОСМД. Также они назначают себе заоблачные зарплаты за управление домом. Все это приводит к тому, что совладельцы многоквартирных домов не увидят в своем доме ремонта внутридомовых сетей, кровли, коммуникаций, а только рискуют оплачивать высокие тарифы на содержание дома и потерять со счетов в банке накопленные средства.

Как не попасть на крючок мошенников?

Проверка финансовой деятельности

Совладельцы должны избрать ревизионную комиссию, которая раз в год будет проверять хозяйственную деятельность ОСМД и отчитываться перед жильцами. Также можно пользоваться онлайн-сервисами, которые помогают вести бухгалтерию ОСМД. Они отражают движение средств, их остаток, своевременность оплат от жильцов и арендаторов.

Как отследить махинации при сдаче недвижимости ОСМД в аренду?

Решение должно быть принято не одним управляющим, а всеми собственниками квартир, которым нужно подтвердить это своими подписями. В смете они должны указать стоимость аренды. Жильцы могут обратиться к ревизионной комиссии, чтобы потребовать документы управления ОСМД на проверку. Если есть подозрение, что в аренду помещения сдают не по рыночной цене (а остаток уходит в карман управляющего), можно создать инициативную группу и вынести вопрос на слушание всех собственников. А затем подавать иск в прокуратуру (в случае необходимости).

Как проходят собрания жильцов?

За две недели до назначенной даты проведения собрания ОСМД жильцы должны быть извещены о дате, времени, и месте проведения, а также, по чьей инициативе проводится собрание и вопросы для обсуждения. Решение принимается, если за него проголосовали не менее 51% членов ОСМД. Даже если на собрание пришли 4 человека, собрание считается состоявшимся. Но для утверждения любого принятого решения необходимо провести письменный опрос в течение 14 дней после собрания.

Если собрания не проводили, но есть протокол с поддельными подписями?

Необходимо обращаться в прокуратуру для выяснения обстоятельств.

Как выбрать руководителя ОСМД?

Управлять ОСМД может любой человек, но самый надежный вариант — выбрать управляющего из числа жителей дома. Необходимо прописать в уставе ОСМД его обязанности, условия трудоустройства, увольнения, полномочия. Также эти моменты должны быть прописаны в договоре, который заключается с ним как с наемным сотрудником. Кроме этого, после создания ОСМД можно привлечь управляющую компанию для решения вопросов жизнедеятельности дома.