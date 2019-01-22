«Наш путь – это путь в Евросоюз и НАТО, к миру и благополучию», - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

- Наш путь – это путь в Евросоюз, в НАТО, к миру и благополучию. Мы с вами сохранили государство, сцементировали его фундамент и доказали, что способны одерживать победы на нашем собственном пути, - подчеркнул Порошенко.

В то же время глава государства отметил, что Украина находится накануне важного народного волеизъявления.

- Сто лет исторического опыта поощряют нас к правильным выводам из прошлого. Мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы. И с этим сталкиваемся, кстати, не только мы, вся Европа, весь мир. Но нет сомнений в мудрости нашего народа, в его единстве на пути, которым мы идем в будущее, - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что в государстве уже произошли изменения, в частности возрождено украинское войско в невиданный в истории срок.

- Наш европейский курс, несмотря на активное противодействие России на дипломатическом фронте, позволил нам с вами добиться ратификации Соглашения об ассоциации всеми странами Евросоюза и запустить работу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским союзом. ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины, - также отметил президент.

По его словам, на очереди приход в Украину мощных инвестиций, ускорения темпов развития экономики. Порошенко отметил, что об этом будет говорить в Давосе на встречах с руководителями государств и крупных мировых компаний. Президент отметил, что уровень роста ВВП по итогам 2018 года составил 3,4%.

- Это не так много, но это максимальный показатель за семь лет. Инфляция снизилась до 9,8%. Она еще довольно высокая, но это – самый низкий показатель за пять лет. Золотовалютные резервы выросли почти до 21 миллиарда долларов. Это – пятилетний максимум, - констатировал он.

Петр Порошенко подчеркнул, что эти сухие цифры означают, что худшее уже позади.

- Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России – отступает. Отступает благодаря совместным усилиям власти, общества, бизнеса. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни. Что это уже совсем недалекая перспектива, год-два, от силы три, когда, наконец, плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества, - убежден президент.