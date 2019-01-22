В семи ОТГ на Николаевщине создадут центры предоставления административных услуг

В первом полугодии 2019 года в ОТГ Николаевщины будут созданы 7 центров предоставления административных услуг: в Ольшанской, Александровской, Коблевской, Казанковской, Доманевской, Воскресенской и Березанский громадах.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко 22 января во время встречи с руководителями объединенных территориальных громад, передает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В ходе встречи обсуждался вопрос участия ОТГ в программе «U-LEAD с Европой» «Улучшение качества предоставления административных услуг для населения (помощь громадам в создании и модернизации ЦПАУ)». Потенциальный участник, в случае если ОТГ действительно требуется создание ЦПАУ, должен подать заявку и найти подходящее помещение. Со своей стороны U-LEAD предоставляет институциональную и материальную помощь. В частности это: разработка технических заданий для ЦПАУ, консультационная помощь в создании/модернизации, тренинги для персонала, информирование и привлечение населения, помощь в создании дизайна/зонирования / визуализации, предоставление мебели, офисной техники, в случае необходимости обеспечение электронной системой управления очередью.

Сейчас уже 6 громад и 2 города в Николаевской области сотрудничают с U-LEAD в этом направлении. Евгений Шевченко призвал те громады, которые еще не приняли участие в программе, как можно скорее подать соответствующую заявку.

- Свободный доступ к административным услугам – один из критериев развития государства. Считаю, что ЦПАУ должен быть в каждой ОТГ, чтобы люди не тратили лишние силы и время для решения простых вопросов. Благодаря поддержке европейских партнеров есть все условия, чтобы этого достичь, - отметил Евгений Шевченко.

Он также напомнил присутствующим об инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко о приведении всех социально важных объектов в соответствие с современными Государственными строительными нормами. В частности, все центры предоставления административных услуг в ОТГ области должны быть обеспечены средствами доступности для лиц с инвалидностью.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко также прокомментировал важность создания центров предоставления административных услуг в объединенных территориальных громадах:

- Начатая президентом Украины Петром Порошенко реформа децентрализации дает громадам значительные возможности для улучшения жизни своих жителей. В этом аспекте большую роль играет доступность к административным услугам. Поэтому каждая ОТГ должна иметь собственный ЦПАУ, - считает глава ОГА.

Напомним, что на Николаевщине работает 24 центра предоставления административных услуг, в том числе 5 городских и 19 районных. Николаевская область среди лидеров по количеству предоставления административных услуг через ЦПАУ районных государственных администраций. 186 видов услуг – самый высокий показатель по Украине. В 2018 году через центры предоставления административных услуг жители области получили почти 329 тысяч услуг.