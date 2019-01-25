В прошлом году в местные бюджеты Николаевщины поступило 86 миллионов гривен от налога на недвижимость

Владимир Копица В 2018 году в местные бюджеты Николаевщины обеспечили поступление 86,1 миллиона гривен от налога на недвижимость.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Эти налогом облагается на недвижимое имущество, отличающимся от земельного участка. Поступления от него на 24,1 миллиона больше, чем в 2017 году.

Как отметил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, бесспорными лидерами в уплате налога на недвижимость являются юридические лица, взнос которых в местные бюджеты Николаевщины в 2018 году составил 65,2 миллиона гривен. Физические лица перечислили в местные бюджеты области 20,9 миллиона гривен налога на недвижимость.