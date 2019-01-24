Николаевской детской больнице передали медпрепараты, которые купили за счет благотворительного аукциона

Недавно созданная, но уже успевшая по-хорошему «нашуметь» в Николаеве платформа МрійДій передала Николаевской областной детской клинической больнице необходимые медпрепараты на сумму 34 тысячи 625 гривен. Средства для приобретения лекарств были собраны на презентации платформы в конце года, с помощью аукциона.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского тепловозоремонтного завода.

Передавать больнице столь нужный подарок приехали участники организации, известные в Николаеве и за его пределами предприниматели.

- Для нас это первый опыт, но далеко не последний. Мы и далее продолжим поддерживать детей, находящихся на лечении в НОДКБ, - заверили «платформеры».

В свою очередь, главный врач Александр Плиткин отметил важность и своевременность каждого такого поступка, независимо от суммы.

- Хочу поблагодарить платформу МрійДій за оказанную помощь и неравнодушие. Любую помощь мы принимаем с благодарностью. Переданные препараты пойдут, в основном, на нужды обоих отделений реанимации. Сейчас тот период, когда в большом количестве нужны жаропонижающие средства, противовирусные, антибиотики и т.п. Поэтому помощь этой молодой организации как нельзя пришлась кстати, - сказал он.

Также Александр Плиткин сказал, что на приобретение лекарственных препаратов для больницы выделяется 8,5 миллионов гривен в год, и учреждение работает бесперебойно, но это никак не умаляет роль благотворителей в выздоровлении сотен детей.