Люди от Востока и Запада выдвинули Ляшко в Президенты Украины

Украинские художники Вадим Крищенко и Анатолий Паламаренко демонстрируют свое уважение Олегу Ляшко Учителя из Черниговщины, врачи из Ровенской области, фермеры из Черкасс, волонтеры из Мариуполя, преподаватели из Львова и люди с инвалидностью из Киева - вся страна поддержала Олега Ляшко кандидатом в Президенты Украины во время съезда Радикальной партии.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации Радикальной партии Олега Ляшко.

Не зря мероприятие состоялось накануне 100-й годовщины подписания Акта Соборности - как тогда, так и сейчас есть потребность в объединении страны и будущий президент должен это сделать, говорит лидер РПЛ. За выдвижение Олега Ляшко на эту должность единогласно проголосовали полторы тысячи делегатов. Люди подтверждали свою приверженность лидеру Радикальной партии как лично на собрании, так и во время включений из регионов.

Фермер из Черкасс Игорь Усик рассказал в видеообращении, что начал свое дело 5 лет назад. Без единой копейки государственной помощи устроил производство козьего сыра. Говорит, что без принятого по инициативе Олега Ляшко моратория на продажу земли уже бы давно закрылся.

- Мы хотим развить и увеличить свое поголовье до 100 коз, но для этого нам нужна государственная помощь, которую сейчас государство не предоставляет фермерским хозяйствам. Одна надежда - это Олег Ляшко. Мы поддерживаем его инициативы для развития села. Я хотел продать свой земельный пай, но благодаря принятому мораторию на продажу земли этого не сделал. Мы из Черкасс и лучшей кандидатуры в Президенты Украины не видим, кроме Олега Ляшко, - сказал фермер.

Ветеран АТО Алексей Кошевец поблагодарил лидера РПЛ, что он с первых дней агрессии на Востоке был на передовой. Боец убежден, только такой президент, как Олег Ляшко, способен вернуть оккупированные территории Украины.

- С 2014 года Олег Ляшко постоянно находился с нами: либо приездом своим, или техникой, которую он нам давал, или провиантом, который нам поступал. Это единственный политик, который был постоянно на связи. Это единственный человек в политике, не побоявшийся приезжать к нам на фронт. Этот политик вдохновлял сотни солдат на бои, которые тогда шли. На сегодняшний день это единственный политический деятель, который может смотреть смело в глаза военным, добровольцам, поэтому они и поддерживают Олега Валерьевича, - подчеркнул ветеран АТО.

Поддерживают Олега Ляшко и педагоги. Преподаватель из Львова Андрей Лозинский считает патриотизм и национальную идею политика вдохновением для всех.

- Утверждение современного гражданского общества невозможно без таких важных составляющих, как национальная идея и патриотизм. Именно благодаря принципиальной национальной позиции Олега Ляшко в Верховной Раде был принят закон о языке. Именно благодаря твердой национальной позиции Олега Ляшко был принят закон о признании бойцов ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне, что чрезвычайно важно для нас, галичан. Мы, львовяне, однозначно поддерживаем и выдвигаем Олега Ляшко кандидатом в Президенты», - отметил Лозинский.

Поддерживают лидера РПЛ и люди с инвалидностью. Верят, что только он сможет привлечь внимание государства к их проблемам и сделать их жизнь в Украине полноценной. Именно Ляшко предложил зачислять уход за недееспособными родственниками в стаж и платить за это минимальную зарплату.

- 4 года назад я услышал слова Олега Ляшко. Тогда он сказал: «Инвалидность - это не приговор судьбы и не повод для людей отгораживаться от них барьером». Это действительно «золотые слова»! Это слова человека, который принимает к сердцу ту боль, которую испытывают люди с инвалидностью, ветераны, пенсионеры. Для всех людей с инвалидностью в Украине последняя надежда - это Олег Ляшко, который словом, делом, работой изменит отношение к людям с инвалидностью. Я в это верю! - со слезами на глазах рассказал председатель общественной организации людей с инвалидностью Юрий Федун.

Большим другом Мариуполя считают Олега Ляшко жители этого города. Говорят, благодаря ему здесь начали строить дороги, школы, детсады и жилье для переселенцев.

- Наши заводы работают благодаря тому, что поступает металлолом, который вывозился за границу. Благодаря фракции Олега Ляшко введена пошлина на экспорт металла и теперь наши заводы имеют сырье, а люди - зарплату и работу. Кроме того, все прекрасно знают, в каком состоянии трасса Мариуполь-Запорожье. Наши водители ее часто называют трассой смерти. Благодаря Олегу Ляшко на реконструкцию дороги был выделен миллиард гривен, который уже заложен в госбюджет на 2019 год. Мы теперь с уверенностью можем сказать, что хотим видеть на посту президента Украины Олега Ляшко, - отметила волонтер Ирина Козлова.

Поддержали выдвижение кандидатом в президенты Олега Ляшко и литераторы страны - Герой Украины Анатолий Паламаренко и поэт-песенник Вадим Крищенко. Свою приверженность политике выразили оригинально - в стихах.

- Украинские гении - с нами! Лучшие люди Украины - с нами! Это значит, что мы победим и так, как мы объединили всю страну на съезде, мы объединим всю страну в жизни. С этого съезда мы понесем искру объединения, искру надежды, искру уверенности миллионам украинцам, - подытожил Ляшко.

Политик рассказал, что идет в Президенты для того, чтобы преодолеть бедность, поднять экономику, навести порядок в государстве и дать шанс каждому ребенку реализоваться в родной стране, а не уезжать на заработки за границу. В числе первых своих шагов на этом посту Олег Ляшко обещает сократить количество депутатов с 450 до 250, министерств - с 20 до 10, упразднить должность премьера, привести молодежь к власти, радикально поднять зарплаты, в первую очередь, педагогам и медикам, закрепить навсегда землю за фермерами, а за коррупцию... расстреливать. Политик говорит, что будет жестким, но справедливым президентом и превратит Украину в страну возможностей для всех.