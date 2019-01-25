«Місто для людей Миколаїв» совместно с «Киевстар» начало упорядочивать сети коммуникаций в домах на обслуживании

В Николаеве управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» совместно с «Киевстар» начала упорядочивать сети коммуникаций в домах, которые она обслуживает.

Об этом сообщили в пресс-службе МДЛМ.

Проблема торчащих проводов касается не только старых жилых домов, построенных еще в 90-е годы, но и новостроек. Такая прокладка коммуникаций не только имеет неэстетичный вид, но и приносит неудобства николаевцам. Компания «Місто для людей Миколаїв» считает, что коммуникации не должны висеть в подъездах паутиной, а должны проходить по дому в одном месте. Именно поэтому в МДЛМ обратились к местным интернет-провайдерам, чтобы вместе работать в этом направлении. Компания «Киевстар» согласилась на предложение, и началось упорядочивание коммуникационных сетей в домах.

- Подключение к интернету в Николаеве – одна из ключевых и базовых потребностей жителей города. Без него уже трудно представить себе любую из сфер деятельности человека. Общение, развлечения, информация – множество услуг, которые мы получаем, не выходя из дома. Именно поэтому «Киевстар» обеспечивает своих клиентов качественным подключением к интернету в Николаеве и по всей Украине, - сообщил Владимир Форущенко, начальник сектора фиксированной связи «Киевстар» в Одесском регионе.

«Місто для людей Миколаїв» планирует упорядочить коммуникационные сети во всех домах на обслуживании. Уже составлен график работ, и специалисты начали их проведение. Теперь вместо кучи проводов, свисающих с фасадов домов, все они будут находиться в определенных местах и будут скрыты от общего доступа. Это не только улучшит внешний вид зданий, но и повысит безопасность.