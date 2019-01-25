Мы открыли возможность особым детям реализовать себя, - Порошенко о внедрении инклюзивного образования в Украине

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что именно благодаря реформе в области образования и реализации программы внедрения инклюзивного образования в Украине сейчас уже более 14 тысяч детей с особыми образовательными потребностями могут посещать детские сады и школы вместе с другими детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Глава государства напомнил, что речь идет о детях, для которых ранее было полностью недоступным школьное пространство, обучение и развитие в кругу сверстников.

- Такая искусственная изоляция. Представьте себе, ребенок был вынужден проводить свою жизнь в четырех стенах. Это имело очень тяжелые последствия и для детей, и для их семей. А уже сейчас мы можем говорить, что больше 14 тысяч детей с особыми потребностями, которые сегодня учатся в садах и школах – это наши юные сограждане, которых уберегли от страданий, от жизненных трагедий, - подчеркнул он.

Петр Порошенко выразил убеждение, что для того, чтобы убедиться в важности этого вопроса и реализации проекта не нужно быть экспертом.

- Надо только посмотреть в глаза детям, которые присутствуют в этом зале. Увидеть глаза детей с особыми потребностями, которые теперь, наконец, учатся в классах со своими ровесниками. Они вместе растут, вместе общаются, они с детства интегрируются в нормальную жизнь. Они становятся единой командой, в которой каждый может рассчитывать на точное понимание детей, на поддержку одноклассников, учителей и родителей – не только своих, - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко поблагодарил первого заместителя председателя профильного комитета Верховной Рады Александра Спиваковского и своего представителя в парламенте Ирину Луценко за усилия по скорейшему принятию законодательных актов, которые открыли возможность для детей реализовать себя, жить активной и достойной жизнью.

Президент отметил, что счастлив видеть среди людей, которые задействованы в этом процессе, которые были его энтузиастами, которые жили и живут этим, свою жену, председателя Фонда Порошенко Марину Порошенко.

- Я не очень часто злоупотребляю словами благодарности и в общественном кругу, и по отношению к близким мне людям. Но здесь без преувеличения Марина является мотором, а правильнее сказать – сердцем этого важного дела, - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что инклюзия занимает важное место среди достижений за последние годы, как реформированная армия, безвизовый режим, защита украинской идентичности и украинского языка, духовная независимость Украины и автокефальная церковь.

- В эти достижения вложено очень много усилий миллионов украинцев. Много времени. Много эмоций. Но еще раз подчеркиваю, что особое место в моем графике работы, особое место в моем сердце точно занимает инклюзивное образование, - сказал он. - Мы продемонстрировали, что можно сделать за такой небольшой промежуток времени. Сегодня вы, каждый, кому интересно, можете увидеть реальные результаты работы по ее внедрению.

Супруга Президента Марина Порошенко напомнила, что соответствующая программа по внедрению инклюзии была утверждена приказом Министерства образования и науки Украины в июле 2016 года, после чего было начато внедрение научно-практического эксперимента Фондом Порошенко совместно с МОН в пилотной Запорожской области.

- Первые шаги сразу показали нам, насколько эта тема важна и актуальна для украинского общества и уже в марте 2017 года на вопрос инклюзивного образования обратили внимание на самом высоком государственном уровне, а Концепцию по внедрению инклюзивного образования утвердили на Совете реформ, - сказала Первая леди, отметив, что именно с этого момента началось системное внедрение инклюзивного образования во всех регионах Украины.

- Хочу подчеркнуть, что мы за эти последние три года сделали невероятно много и мы уже начинаем выходить на европейский и международный уровень. Мы прошли шаги, на которые многим европейским и мировым государствам понадобилось десятки лет. Цена этого – счастливые глаза детей, которые на сегодняшний день имеют возможность учиться в обычных школах рядом со своими сверстниками. Они имеют друзей, они чувствуют себя счастливыми. И мы видим родителей таких детей, которые сейчас уже имеют уверенность в будущем своих детей, - подчеркнула Марина Порошенко.

Глава государства вместе с женой по завершению совещания вручили именные благодарности за активное сотрудничество в вопросе социализации детей с особыми образовательными потребностями и ценный вклад в внедрение инклюзивного образования в Украине.