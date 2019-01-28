В Николаеве подрывом демонтируют высокую дымоходную трубу – граждан попросили не волноваться

В Николаеве в понедельник, 28 января, в районе Ингулського района путем контролированного взрыва демонтируют дымоход недействительной котельной.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Подрыв дымоходной трубы планирую проводить на улице Водопойной, 36 с 14:00 до 16:00. Эта недействительная котельная на данный момент находится на балансе коммунального предприятия «Николаеввкоммунтранс».

Работы проведет спецализированное предприятие «Савека» и на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

Напомним, как во Львове с третьей попытки подорвали 77-метровую заводскую трубу.