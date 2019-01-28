СМГ в 2018 году увеличил объемы производства в два раза

Смарт Мэритайм Груп (СМГ), объединяющий Херсонскую и Николаевскую верфи, в 2018 году увеличил производство почти в два раза до 610 миллионов гривен по сравнению с предыдущим годом (317 миллиона гривен).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рост экономических показателей обусловлен в первую очередь реализацией крупных контрактов по судостроению и изготовлению металлоконструкций для ЮГОК.

Так, в рамках контракта с голландской компанией VEKA Shipbuilding WT B.V компания ведет строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов. На Херсонской верфи уже полностью сформирован корпус танкера «Nevada» и идет его окраска. Специалисты Николаевской верфи работают над установкой кормового блока судна «Nebraska». Стоимость этого контракта составляет свыше 145 млн грн. Передача танкеров заказчику ожидается до конца I квартала т.г.

По контракту c Южным горно-обогатительным комбинатом (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) СМГ изготовил, собрал и произвел окраску более 2 тыс. тонн металлоконструкций. Продукция предназначена для сборки конструкций новых сгустителей ГОКа. Этот контракт стоимостью 175 млн грн был подписан в феврале 2018 года и уже в декабре, опережая график, СМГ отгрузил все изделия заказчику.

В прошлом году на стапелях СМГ были отремонтированы и модернизированы 74 судна. Наиболее крупными проектами по судоремонту являлись модернизация грунтоотвозной шаланды на базе судна-донора типа нефтерудовоз, а также изготовление 30-метровой вставки для модернизации сухогруза проекта 17310. Вставка массой 370 тонн стала дополнительным трюмом и позволила увеличить грузоподъёмность судна на 800 тонн (около 20%).

Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2018 год составила 65 млн грн. Средняя заработная плата по компании в декабре 2018 г. составила 11 тысяч 815 гривен, в том числе, средняя заработная плата рабочих основных специальностей (сварщиков и сборщиков) – 13 тысяч 761 гривну.