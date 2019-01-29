Третий год подряд школа-интернат №2 при поддержке «Ника-Теры» отправляется защищать честь страны на Специальную олимпиаду

Футбольная команда девочек из Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната №2 Николаевского областного совета начала усиленную подготовку для участия во Всемирных Олимпийских играх Специальной олимпиады, которая состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в марте 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

- Уже много лет наша школа-интернат №2 сотрудничает с ООО «Морской специализированный порт «Ника-Тера», - рассказал директор учебного заведения Анатолий Ковтун. - При поддержке предприятия учебным заведением был построен современный мини-стадион по футболу, оформлен кабинет СПО, кроме этого воспитанники всегда получают подарки на праздники. А одно из самых главных для наших детей – это поддержка их в спорте, ведь каждое наше выступление на Олимпийских играх приносит призовые места, к чему стремятся и в этом году наши футболистки.

Стоит напомнить, что в 2017 году 11 воспитанников учебного заведения и выпускников школы во главе главного тренера сборной Украины по хоккею на полу – Анатолия Ковтуна и заслуженного тренера Украины Сергея Затонова успешно приняли участие в 11-х Всемирных Зимних играх Специальной Олимпиады в городе Грац (Австрия), в которой участвуют люди с нарушением интеллектуального развития, где в нелегкой борьбе завоевали почетное III место. В 2018 году спортсмены школы-интерната №2 привезли 2 золотые и 2 серебряные медали уже по лёгкой атлетике со Специальной Олимпиады – Национальных летних игр, которые проходили в Женеве (Швейцария).

- Подготовка к этим соревнованиям всегда нуждается в обеспечении большими финансовыми средствами, - отметил директор учебного заведения Анатолий Ковтун. - Руководство «Ника-Теры» всегда помогает нашему заведению, в частности была приобретена экипировка для хоккейной команды (шлемы, перчатки, спортивная форма и экипировка для вратаря) и авиабилеты для наших спортсменов и тренера в Женеву. Мы очень рады тому, что и в этом году будем защищать честь Николаева и Украины, за что благодарим порт за существенную финансовую помощь для приобретения авиабилетов для всей нашей футбольной команды.

Кроме этого, ученики школы являются постоянными участниками и призерами городских, областных, всеукраинских и международных спортивных соревнований по разным видам спорта.