«Николаевоблтеплоэнерго» установило электрокотлы в котельной в Кульбакино: «На случай перебоев в поставках газа»

На предприятии ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжаются работы по внедрению в производстве энергоэффективных мероприятий по модернизации оборудования и замещению природного газа.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, на котельной по адресу улица Знаменская, 2 в январе этого года успешно проведены наладочные работы на установленных четырех электрических котлах мощностью 90 кВт каждый, которые будут задействованы в производстве тепловой энергии в ночное время – с 23:00 до 6:00, когда стоимость электроэнергии на 60% ниже дневного тарифа. Эти электрокотлы ввели в постоянную эксплуатацию 23 января.