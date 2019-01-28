Владимир Лисниченко: В 2018 году мы осуществили полную загрузку блока №3 топливом Westinghouse. И это можно считать знаковым событием

Владимир Лисниченко Подводя итоги 2018 года, генеральный директор ОП ЮУАЭС Владимир Лисниченко рассказал о воплощенных проектах, о проблемах, с которыми сталкивалась отрасль и о вызовах, которые предстоит преодолеть предприятию.

- Владимир Анатолиевич, давайте начнем с того, что на слуху. В 2018 году ЮУАЭС увеличила процент загрузки в энергоблоки ядерного топлива производства компании Westinghouse. Как проходит опытная эксплуатация этого топлива? Планируется ли и когда перевод всех блоков станции на топливо Westinghouse?

- Хочу напомнить, что эксплуатация топлива компании Westinghouse началась на ЮУАЭС еще в 2005 году. Тогда в активную зону блока №3 впервые были загружены шесть опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок американского производства. Через пять лет, в 2010-м, в третий блок была загружена перегрузочная партия, состоящая из 42 кассет Westinghouse. А в прошлом году мы осуществили полную загрузку этим топливом блока №3. И это можно считать знаковым событием.

Во-первых, потому что, до этого момента топливо Westinghouse на украинских АЭС эксплуатировалось только в смешанных загрузках с российским. То есть, третий блок-миллионник нашей АЭС стал первым энергоблоком в стране, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Во-вторых, в 2019 году мы сможем завершить опытную эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной. Перевод американского топлива в категорию промышленной эксплуатации будет означать, что это топливо без проблем смогут применять и другие страны, чьи атомные станции были построены по технологиям времен Советского Союза, - Болгария, Индия, Иран, Китай, Чехия.

Напомню, сегодня кассеты Westinghouse эксплуатируются на ЮУАЭС и на ЗАЭС (всего – на шести энергоблоках - Авт.), а в целом программа диверсификации топлива увеличена до семи из пятнадцати украинских атомных реакторов.

В наших дальнейших планах произвести полную загрузку топлива Westinghouse также в активную зону блока №2, на сегодня он загружен американским топливом на 50%. Произойти это может к 2020 году.

- Различного рода эксперты по вопросам энергетики предупреждают об опасности загрузки американских топливных сборок в атомные реакторы советской разработки из-за несоответствия формы топливных кассет конструкции реактора. По их словам загрузка американских топливных сборок на ЮУАЭС в опытном режиме несколько раз приводила к аварийной остановке энергоблока в связи с внештатной ситуацией. Прокомментируйте, пожалуйста, эти заявления.

- Сразу хочу подчеркнуть: ни одной аварийной остановки энергоблока, связанной с эксплуатацией топлива Westinghouse, не было. Что касается внештатной ситуации, о которой Вы вспоминаете, она была зафиксирована только один раз, в 2012 году. Тогда при очередной перегрузке топлива были деформированы дистанционирующие решетки, грубо говоря, элементы каркаса. При этом проблем с разгерметизацией топлива не было.

А о «череде происшествий» заявляют только представители Российской Федерации, которой, по очевидным причинам, не нравится, что Украина постепенно переходит на использование топлива Westinghouse вместо российского. Что касается общественных организаций, которые протестуют против использования топлива Westinghouse, то судя по их требованиям и так называемым аргументам, они понятия не имеют, как функционирует атомная отрасль страны. Создается впечатление, что эти люди работают на агрессора: в условиях военного конфликта на Донбассе выискивают «дыры» на стратегически важных объектах.

На сегодня сборки топлива Westinghouse эксплуатируются на Южно-Украинской АЭС в полном соответствии с требованиями безопасности. Более того, после инцидента в 2012 году наши американские партнеры устранили все недостатки кассет, а в 2014-м Westinghouse завершила цикл стендовых испытаний сборок доработанной конструкции, улучшив их эксплуатационные свойства.

- Как Вы считаете, не поставит ли Украину переход на американское топливо в зависимость от другого монополиста вместо России?

- Учитывая, что сотрудничество Украины с Westinghouse фактически ведется с начала 2000-х годов, и за этот период наша страна не попала в тотальную зависимость, не стоит полагать, что это случится в будущем. Наоборот, диверсификация была нам необходима, чтобы выйти из зависимости от российских тепловыделяющих сборок. Ещё несколько лет назад, если бы РФ прекратила поставлять нам ядерное топливо, Украина оказалась бы в сложной ситуации. Сегодня же мы диверсифицировали поставки, и тем самым обеспечили себе энергетическую независимость.

- Какие ещё амбициозные проекты реализовывались на ЮУАЭС в 2018 году?

- Во-первых, продолжалась реконструкция системы технического водоснабжения атомной станции. Она предполагает реализацию трех проектов: строительство 5 брызгальных бассейнов, обустройство струенаправляющего сооружения в акватории Ташлыкского водохранилища, а также комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя. Один из них - струенаправляющая завеса - уже работает, разделяя зону сброса и зону забора воды, которая используется для охлаждения технологического оборудования второго контура АЭС. Это позволяет в жаркие летние месяцы снизить температуру потока и, в конечном итоге, генерировать дополнительную электроэнергию.

Во-вторых, мы продолжали курс на достижение целей «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года», которая предусматривает увеличение мощности украинских электростанций. И мы в этом смысле не исключение.

В-третьих, согласно вышеупомянутой стратегии, мы работали над проектами продления сроков эксплуатации энергоблоков ЮУАЭС. Производственная жизнь первого и второго блоков уже продлена – до 2023-го и 2025 года соответственно. Первый энергоблок ЮУАЭС успешно отработал 5 лет после того, как 2 декабря 2013 года был продлен срок его эксплуатации. С момента продления он выработал более 33 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Сегодня мы активно работаем над подготовкой к продлению эксплуатации энергоблока №3.

- Если говорить о безопасности модернизированных атомных «миллионников», насколько они надежны, есть ли мировой опыт продления эксплуатации ядерных реакторов?

- Работа по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС вполне соответствует общемировой практике. По данным МАГАТЭ, из почти 450 реакторов, которые на сегодня работают в мире, возраст более 280-ти уже превысил первоначальный проектный срок. Таким образом, в мире более половины всех реакторов работают в сверхпроектный срок. Так что Украина в этом процессе не исключение.

Как я уже говорил, в 2013 году на 10 лет был продлен расчетный срок службы первого блока ЮУАЭС, в 2015-ом – второго. Эстафету принял энергоблок №3. В феврале 2020-го он пересечет 30-летний рубеж эксплуатации.

Технически обоснованное и экономически целесообразное продление срока эксплуатации блоков АЭС при соблюдении требований национальных норм и правил по ядерной и радиационной безопасности, рекомендаций МАГАТЭ относится к первоочередным задачам, которые определены «Энергетической стратегией Украины до 2030 года».

При этом эксплуатация энергоблоков после достижения проектного срока службы возможна только в случае внесения изменений в лицензию на эксплуатацию ядерной установки.

- Увеличилась ли доля производства электроэнергии на ЮУАЭС с начала российской агрессии против Украины? Насколько правдивы мнения, что если бы не атомная энергетика, Украине грозили бы веерные отключения и режим жесткой экономии электроэнергии?

- Я бы не ставил вопрос производства электроэнергии в зависимость от агрессии России против Украины. В Украине, в принципе, производство электроэнергии растет. При этом доля атомных станций в общей выработке электроэнергии до начала российской агрессии составляла примерно 48%. Сейчас она достигла 56%, а в некоторые периоды увеличивалась до 68%.

Наибольшая выработка АЭС за последние 5 лет пришлась на 2014-2015 годы. Тогда атомные станции «подхватили провал» тепловой генерации и действительно, можно сказать, уберегли энергосистему от веерных отключений. В последние 3 года количество генерированных «атомных» киловатт несколько сократилось. Это, прежде всего, связано с тем, что Энергоатом работает над продлением сроков эксплуатации действующих энергоблоков. Чтобы подготовить их к досрочной эксплуатации и привести в соответствие с сегодняшними требованиями безопасности необходимо выполнить широкомасштабные реконструктивные и модернизационные работы, реализация которых нуждается в увеличении продолжительности планово-предупредительных ремонтов. Это автоматически уменьшает общее время работы блока в энергосистеме. Так, в 2018 году продлена производственная жизнь третьего ровенского и четвертого запорожского блоков.

Следует отметить также, что Энергоатом работает над программой замещения мощностей и в краткосрочной перспективе имеет резервы для увеличения энерговыработки на базе существующих. Поэтому говорить о вероятности каких-то веерных отключений не стоит.

Я уже назвал проекты, которые реализуются непосредственно на ЮУАЭС. И они, безусловно, позволят компании повысить коэффициент использования установленной мощности.

- Летом 2018 года на ЮУАЭС проходили обыски СБУ в связи с закупкой несоответствующих необходимому уровню безопасности кабелей. Как разрешилась ситуация с «фальшивыми кабелями»? Какие меры предпринимаются, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем?

- Сотрудники СБУ совместно с администрацией ЮУАЭС блокировали использование некачественного оборудования на нашей станции. Кабель, не соответствующий требованиям, которые выставлялись в ходе торгов по его приобретению, был заменен. Система безопасности опробована, и сейчас мы работаем на стопроцентной мощности.

В интересах следствия фамилии фигурантов дела назвать не могу. Однако скажу, что, помимо взаимодействия со следственными органами, мы провели собственное внутреннее расследование, и в дальнейшем будем тщательнее проверять коммерческие структуры, которые участвуют в торгах на поставки оборудования для станции.

Кроме того, президент Энергоатома Юрий Недашковский обратился к сотрудникам силовых структур с призывом при получении подобной оперативной информации сообщать о ней энергетикам, чтобы любая проблема на АЭС решалась как можно быстрее.

- Учитывая негативный мировой опыт трагедий в Чернобыле и на Фукусиме, какие меры предпринимаются для повышения безопасности АЭС?

- Несомненно, безопасность АЭС обеспечивается за счет последовательной реализации концепции глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, а также системы технических и организационных мер по защите физических барьеров и сохранению их эффективности, с целью защиты персонала, населения и окружающей среды.

На ЮУАЭС разработаны и согласованы перечень ядерно-опасных работ (т.е. работ, которые могут привести к ядерной аварии – Авт.), а также соответствующие регламенты, программы и инструкции, соблюдение которых гарантирует безаварийное выполнение ядерно-опасных работ на этапах транспортировки, перегрузки, эксплуатации и хранения ядерного топлива. Документация в обязательном порядке содержит информацию о целях и условиях проведения ядерно-опасных работ, мероприятиях по обеспечению безопасности, распределению обязанностей и ответственности во время выполнения работ, порядке выполнения операций, а также критериях и контроле выполнения работ.

На атомной станции регулярно проходят проверки Госатомрегулирования по соблюдению требований ядерной и радиационной безопасности, а также защищенности АЭС.

В целом, по выполнению постфукусимских мероприятий Украина является одним из лидеров в Европе. Так, на нашем энергоблоке №1 полностью завершена реализация постфукусимских мероприятий, которые входят в КсПБ (Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций – Авт.). С 2011 года тут выполнено 16 постфукусимских мероприятий. Два завершающих – «Внедрение системы принудительного сброса давления из гермооболочки реакторного отделения» и «Приборное обеспечение во время и после запроектных аварий» - реализованы в 2018 году.

Выполнение постфукусимских мероприятий на втором и третьем энергоблоках продолжается. Например, внедрена система принудительного сброса давления из гермооболочки блока №2. Она предназначена для предотвращения повреждения железобетонных конструкций контайнмента в случае развития тяжелой аварии.

- В правительстве который месяц обращают внимание на проблему оттока кадров из Украины. Сталкивается ли ЮУАЭС с миграцией высококвалифицированных специалистов за рубеж? Насколько критична эта ситуация? Может ли помочь в решении проблемы повышение заработных плат и социальных гарантий атомщиков?

- К сожалению, атомная энергетика, как и другие отрасли экономики страны, сталкивается с проблемой оттока кадров. Только в 2017-2018 годах, в большинстве своём, по инициативе студентов, была разорвана треть договоров на подготовку молодых специалистов для ЮУАЭС. Кроме того за этот период по собственному желанию с предприятия ушли 12% молодых специалистов. Что касается высококвалифицированных работников, к примеру, в цехе тепловой автоматики и измерений на сегодня насчитывается два десятка вакансий.

Я вижу две глобальные причины такого положения вещей. Во-первых, снижение престижа профессии атомщика, во-вторых, низкий уровень зарплаты и отсутствие жилья. Убеждён, что помочь в решении проблемы сможет повышение заработной платы и социальных гарантий атомщиков. Ведется работа с НКРЭКУ относительно повышения тарифа для атомной энергетики, в том числе в части увеличения фонда оплаты труда.

- Насколько велика роль Южно-Украинского энергокомплекса в развитии региона в свете децентрализации? Продолжаются ли отчисления средств за риск проживания в зоне наблюдения АЭС? Доходят ли эти средства до громад?

- В регионе продолжается создание объединенных территориальных громад. К сожалению, Южноукраинск «пасет задних» в этом процессе. Но это никак не влияет на уровень отчислений за риск проживания в зоне наблюдения ЮУАЭС. Мы свои обязательства выполняем четко.

Вообще, компенсационные отчисления за риск проживания в зоне наблюдения Южно-Украинской АЭС получают пять районов: Арбузинский, Братский, Вознесенский, Доманевский, Первомайский, два города - Вознесенск, Южноукраинск - и Николаевская область. В соответствии с законом, в спецфонды областного бюджета поступает 30%, районных бюджетов – 55%, бюджетов городов-спутников – 15% от общего количества перечислений.

Субвенция направляется ​​на строительство, реконструкцию, капитальные и текущие ремонты объектов социальной инфраструктуры, сетей электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения, обеспечение населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания и препаратами йодида калия.

Хотя, конечно, мы понимаем: чтобы местные громады могли решать свои актуальные проблемы, сегодняшних отчислений недостаточно, поскольку стоимость материалов и работ за последнее время значительно возросла. С учетом значения для развития экономики региона такого предприятия как ЮУАЭС, на нас возлагается большая роль в финансировании многих социальных проектов.

Я как депутат Николаевского областного совета в свое время выступил с предложением увеличить размер отчислений за проживание в зоне наблюдения АЭС, однако, на сегодняшний день вопрос остается открытым. Более того, даже в рамках действующего законодательства эти средства не перечислялись регионам в полном объеме, хотя, еще раз подчеркну, НАЭК «Энергоатом» свою часть финансовых обязательств четко выполняет.

И еще о законодательстве. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» остановлено действие Закона «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» в части, касающейся мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает на территориях зон наблюдение АЭС. Финансовых отчислений атомной компании эти изменения не коснутся. То есть, средства в госбюджет на компенсацию риска проживания в 30-километровых зонах АЭС Энергоатом будет отчислять и в дальнейшем. А вот действие статей, которые обусловливают их распределение, на текущий год остановлено. Надеюсь, что эта мера временная и компенсационные поступления в бюджеты области, региона и города-спутника возобновятся. Поверьте, мы, атомщики, в этом заинтересованы не меньше территориальных громад, потому что хотим, чтобы территория, где расположен наш энергокомплекс, была процветающей, современной, перспективной. Чтобы люди поняли, что сегодня АЭС – надежный партнер, а также залог развития и стабильности региона.

- Спасибо за интервью.

Светлана Костенюк, по материалам Южно-Украинской АЭС

*Диверсификация поставок - рассредоточение закупок между различными источниками (странами) с целью ослабления критической зависимости от какого-либо одного источника поставок.