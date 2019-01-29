«Місто для людей Миколаїв»: Мы никоим образом не заинтересованы в затягивании рассмотрения дела

Компания «Місто для людей Миколаїв» 8 января подала апелляцию в связи с решением судьи Мороз А.А., которое было обнародовано 17 декабря 2018 года, и которое компания считает незаконным.

Об этом идет речь в сообщении компании.

Данное решение вынес Николаевский окружной административный суд после рассмотрения иска депутата горсовета Сергея Исакова к департаменту ЖКХ касательно законности проведения конкурса по выбору управляющей компании в Ингульском, Корабельном районах и микрорайоне Соляные.

«На данный момент господин Исаков и некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что мы затягиваем судебный процесс. Подобные заявления являются неправдивыми и направлены на то, чтобы очернить репутацию компании».

«Наша компания уверена в правильности действий и решений Департамента ЖКХ, а также конкурсной комиссии. Конкурс был проведен законно, и мы ожидаем справедливого решения суда апелляционной инстанции, поэтому никоим образом не заинтересованы в затягивании рассмотрения дела. Если бы такое желание у компании действительно было – мы бы не подавали апелляционную жалобу 8 января, когда до окончания срока подачи этой жалобы оставалось еще почти три недели. Мы бы подали жалобу в последний день отведенного срока, а именно 28 января», - сообщили в компании.

По мнению компании, тот факт, что суд оставил апелляционную жалобу без движения, означает лишь то, что в тексте жалобы есть некие формальные недостатки и суд предоставляет апеллянту 10 дней на их устранение, а «обвинения со стороны господина Исакова в затягивании дела не имеют никаких оснований».