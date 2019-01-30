Средний класс является опорой демократии, - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность формирования в Украине среднего класса.

Во время выступления на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» он высказал мнение, что «именно IТ-сектор может помочь Украине увеличить долю среднего креативного класса», сообщили в пресс-службе президента Украины.

- Это важно для стабильности, для устойчивости экономики, для устойчивости страны в целом, для демократии это важно, потому что средний класс является опорой демократии, - подчеркнул глава государства, отметив, что в настоящее время IT-сектор приносит Украине 4% ВВП. - Но, чтобы стать настоящим лидером в этом секторе, мало предоставлять услуги, мало сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику.

Петр Порошенко также выразил убеждение, что для дальнейшего экономического роста страны и повышения благосостояния людей правительство должно продолжать реформы.