Средний класс является опорой демократии, - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность формирования в Украине среднего класса.
Во время выступления на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» он высказал мнение, что «именно IТ-сектор может помочь Украине увеличить долю среднего креативного класса», сообщили в пресс-службе президента Украины.
- Это важно для стабильности, для устойчивости экономики, для устойчивости страны в целом, для демократии это важно, потому что средний класс является опорой демократии, - подчеркнул глава государства, отметив, что в настоящее время IT-сектор приносит Украине 4% ВВП. - Но, чтобы стать настоящим лидером в этом секторе, мало предоставлять услуги, мало сидеть на аутсорсинге, надо переходить к реальному вкладу в отечественную экономику.
Петр Порошенко также выразил убеждение, что для дальнейшего экономического роста страны и повышения благосостояния людей правительство должно продолжать реформы.
- Деньги ходят за людьми – это принцип не только децентрализации, но и образовательной реформы, изменений в системе здравоохранения и любой другой реформы. Люди – это главное, - сказал президент Порошенко. - Именно такое видение я предлагаю нашему правительству, которое, согласно Конституции развивает социально-экономическую политику, и я уверен в том, что правительство способно реализовать указанную позицию. И уверен и в парламентских перспективах нашей команды и новом правительстве, которое будет сформировано новой Радой, будет проводить именно эту ответственную проукраинскую, европейскую линию. И, наконец, эта стратегия в значительной мере приблизит нас к социальным критериям членства в Европейском союзе.