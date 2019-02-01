«Мы уверены, что Сергей Тарута станет гарантом успеха Украины», - Артём Ващиленко

Руководитель Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко заявил, что Сергей Тарута, которого политсила официально выдвинула кандидатом на пост Президента, станет гарантом успеха Украины.

Об этом он рассказал в эфире программы «Основная тема».

– 18 января прошёл съезд политической партии «Основа», на котором наш лидер Сергей Тарута был официально выдвинут кандидатом на пост Президента Украины. Это стало окончательным утверждением решения, принятого осенью 2018 года по итогам внутрипартийных праймериз, когда 87% партийцев поддержали его кандидатуру. Мы уверены, что Сергей Тарута станет гарантом успеха Украины. Он обладает безупречной деловой репутацией, опытом управленца и антикризисного менеджера - от слесаря на «Азовстали» Сергей Тарута дорос до директора крупнейшей в Украине транснациональной компании, а в нелёгком 2014 году возглавил Донецкую ОГА. У него есть не только надежная команда людей дела, но и четкая стратегия достижения мира и развития украинской экономики, - отметил Ващиленко.

По его словам, партия «Основа» - это в первую очередь команда.

– Очень важным, произведшим крайне позитивное впечатление лично на меня было послание Сергея Таруты, что в президенты идёт не только он, идёт команда профессионалов, команда победителей, которых в партии «Основа» объединили идеи создания успешной и процветающей Украины. Рад, что мне удалось стать участником наиболее профессиональной и опытной на сегодня политической команды. Перед нами действительно стоят сложные задачи, которые не под силу решить одному человеку. Но их под силу решить народу Украины, – добавил руководитель Николаевской областной организации партии «Основа».

Кандидат от «Основы» опирается на разработанные с участием экспертного сообщества партийные программы развития.