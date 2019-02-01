С командой, которую на Николаевщине собрал Соколов, у «Батьківщини» ничего не получится, – депутат Григорян

Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян раскритиковал депутатов Николаевского областного совета от партии Юлии Тимошенко «Батьківщина».

Об этом сообщает сайт «Маю право».

Депутат предполагает, что в случае победы Юлии Тимошенко на предстоящих выборах Президента Украины, то главой Николаевской облгосадминистрации может стать депутат Михаил Соколов, который на данный момент является главой областной организации ее партии. При это он акцентирует, что ранее Соколов был фигурантом нескольких уголовных производств.

«Предвыборная агитация идёт полным ходом. Каждый кандидат обещает-обещает… Только избиратели всё меньше верят обещаниям. Но всё равно каждому хочется верить, что его кандидат выполнит обещания, когда станет президентом. Только многие забывают, что, выбирая президента они, они выбирают и его команду, которая будет работать не только в Киеве, но и на местах. Это и министры, и главы областных администраций и главы районных госадминистраций. И уже сейчас можно понять, кто будет управлять Николаевской областью, если на выборах победит тот или иной кандидат. Для меня понятно, что, если президентом станет Тимошенко, то вполне вероятно, что её представителем в Николаевской области станет нынешний руководитель Николаевской «Батькивщины» Михаил Соколов. На посту главы областной госадминистрации. После недолгого пребывания в кресле первого зама главы Николаевского облсовета он успел стать фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по «Еланецкому карьеру». И свою команду он подобрал соответствующую, о чём я уже говорил неоднократно… «Советник-консультант» Геннадий Левченко до сих пор в бегах, депутат облсовета Чмырь постоянно попадает в новости – то, как коррупционер, то, как уголовный преступник, нападающий с оружием на людей, депутат Южноукраинского горсовета Горностай провёл «переворот» в городе и пытается удержать власть над городом в своих руках», - написал он.

Кроме этого, Григоян считает, что Соколов занялся агитацией, опубликовав пост о том, что он является социально активным политиком. При этом добавил, что эта активность рассчитывалась исходя из количества «друзей» и «подписчиков» в соцсети.