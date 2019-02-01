С командой, которую на Николаевщине собрал Соколов, у «Батьківщини» ничего не получится, – депутат Григорян

Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян раскритиковал депутатов Николаевского областного совета от партии Юлии Тимошенко «Батьківщина».
Об этом сообщает сайт «Маю право».
Депутат предполагает, что в случае победы Юлии Тимошенко на предстоящих выборах Президента Украины, то главой Николаевской облгосадминистрации может стать депутат Михаил Соколов, который на данный момент является главой областной организации ее партии. При это он акцентирует, что ранее Соколов был фигурантом нескольких уголовных производств.
«Предвыборная агитация идёт полным ходом. Каждый кандидат обещает-обещает… Только избиратели всё меньше верят обещаниям. Но всё равно каждому хочется верить, что его кандидат выполнит обещания, когда станет президентом. Только многие забывают, что, выбирая президента они, они выбирают и его команду, которая будет работать не только в Киеве, но и на местах. Это и министры, и главы областных администраций и главы районных госадминистраций. И уже сейчас можно понять, кто будет управлять Николаевской областью, если на выборах победит тот или иной кандидат. Для меня понятно, что, если президентом станет Тимошенко, то вполне вероятно, что её представителем в Николаевской области станет нынешний руководитель Николаевской «Батькивщины» Михаил Соколов. На посту главы областной госадминистрации. После недолгого пребывания в кресле первого зама главы Николаевского облсовета он успел стать фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по «Еланецкому карьеру». И свою команду он подобрал соответствующую, о чём я уже говорил неоднократно… «Советник-консультант» Геннадий Левченко до сих пор в бегах, депутат облсовета Чмырь постоянно попадает в новости – то, как коррупционер, то, как уголовный преступник, нападающий с оружием на людей, депутат Южноукраинского горсовета Горностай провёл «переворот» в городе и пытается удержать власть над городом в своих руках», - написал он.
Кроме этого, Григоян считает, что Соколов занялся агитацией, опубликовав пост о том, что он является социально активным политиком. При этом добавил, что эта активность рассчитывалась исходя из количества «друзей» и «подписчиков» в соцсети.
«На своей пресс-конференции в Николаеве в ответ на вопрос журналистов о присутствии Чмыря- коррупционера в её команде Тимошенко ответила: «Я полагаюсь на нашу команду на местах, я не могу дойти к каждому человеку и проверить его бекграунд. Я просто точно знаю, что команда, которая должна строить новую страну, должна строить ее с определённой чистотой и репутацией. Я всегда слушаю все сигналы, и мы всегда открыты для всех сообщений… Сигналы, которые вы мне даете сейчас, я обещаю вам, что я перепроверю, потому что для меня это новая информация, я этого не знаю, я перепроверю, и я буду на это реагировать». Но ничего не поменялось и не поменяется в этой команде, созданной в Николаевской области Соколовым. И пример тому виден и в Вознесенске, и в Южноукраинске. Где так называемые «лидеры» ВО «Батьківщини» вместо конструктивных действий постоянно пытаются захватить власть в свои руки, чтобы организовать финансовые схемы и потоки в свои карманы. И эти «лидеры» будут проводить предвыборную президентскую агитацию за своего «кандидата», чтоб с его помощью воплотить свои цели в жизнь. Соколов в ходе агитации выставил свой псевдорейтинг «социальной активности» - заявив, что он вошёл в ТОП николаевских политиков. А речь всего лишь об «активности» в Facebook - количество «друзей» и «подписчиков». И так постоянно – они говорят о несуществующей реальности, в которую заставляют верить других. Так же, как и их кандидат в президенты. Такая общая партийная установка. И эти люди хотят управлять всей Николаевкой областью и всей Украиной!!! Уверен, что у такой «команды» успеха в Николаевской области не может быть, и НЕ БУДЕТ! И за их кандидата с таким же псевдо-рейтингом люди голосовать в нашей области НЕ БУДУТ!», - добавил он.