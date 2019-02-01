«Николаевские аграрии получили мощную поддержку от государства и Президента», - Савченко о развитии АПК региона

В прошлом году аграрии Николаевщины получили значительную финансовую поддержку, что в дальнейшем дает возможность удерживать положительные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства области.

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, передает пресс-служба ведомства.

Только из государственного бюджета в течение 2018 года николаевские аграрии получили почти 116 миллионов гривен для развития собственного бизнеса.

- Мы гордимся тем, что Николаевская область удерживает позиции мощного участника аграрного рынка в государстве. Из почти четырех тысяч сельхозпроизводителей, работающих на территории Николаевщины, большинство составляют фермерские хозяйства. Бесспорно, финансовая поддержка отрасли является приоритетом областной и государственной власти. Благодаря программам финансовой поддержки сельхозпроизводителей за счет Государственного бюджета Украины в течение 2018 года аграрии Николаевщины получили почти 116,6 миллиона гривен.

- Здесь можно выделить довольно успешную программу 20% компенсации за приобретение техники и оборудования отечественного производства. В прошлом году около 500 сельхозпредприятий Николаевщины приобрели более 900 единиц техники и при этом вернули себе 58,4 миллиона гривен. Это яркий пример, как государственная программа помогла решению сразу двух вопросов: оказана поддержка фермерам и возрос спрос на оборудование от отечественного производителя, - прокомментировал Алексей Савченко.

Он также отметил инструмент аграрных расписок, что позволяет сельхозпроизводителям получить дополнительное финансирование под залог будущей сельскохозяйственной продукции.

- Еще в 2017 году на Николаевщине началось внедрение аграрных расписок. Наша область тогда стала первой в южном регионе и пятой в Украине, присоединилась к пилотному проекту, осуществляемому Международной финансовой корпорацией IFC в партнерстве со Швейцарией. Так, уже за прошлый год в Николаевской области было заключено расписок почти на 200 миллионов гривен. Специалисты облгосадминистрации постоянно и системно проводят консультации и обучение для предпринимателей, чтобы как можно больше аграриев смогли воспользоваться возможностью для развития своего дела, - отметил Алексей Савченко.

Финансовую поддержку от государства получают сельхозпроизводители в области животноводства, садоводства и виноградарства, выращивания зерновых, фермерства и кооперации и тому подобное.