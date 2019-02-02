Глава Вознесенского горрайонного суда обратился в ВСП из-за распространения в СМИ недостоверной информации

Судья Вознесенского горрайонного суда Николаевской области обратился в Высший совет правосудия из-за вмешательства в деятельность.

Об этом сообщает сайт «Маю право».

Сообщается, что 28 января 2019 в сети интернет на информационном сайте «Барометр Южноукраинска» была обнародована статья, которая содержит недостоверную информацию о Вознесенском горрайонном суде Николаевской области, председателе суда, судьях и вызывает обеспокоенность, возмущение судей и работников аппарата суда.

«Уважаемые журналисты, представители СМИ! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Кодексом журналистской этики главная обязанность журналиста - способствовать обеспечению права человека на оперативное получение объективной, достоверной и достаточной информации. Журналист ответственный перед аудиторией, которой предоставляет информацию. Профессия журналиста очень сложная и многогранная. Это означает, что цель журналистики состоит не в том, чтобы только получить и довести определенную информацию до конечного потребителя, а несколько больше: сбор, обработка, надлежащая и всесторонняя проверка информации, устранения неполноты, неточностей искажений, недостоверных данных, корректность подачи информации, во избежание неправомерного вмешательства в личную жизнь человека, соблюдение предусмотренной законом тайны, во избежание неправомерного ущерба чести, достоинства и деловой репутации и тому подобное», – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда акцентировали, что после обработки информация в виде фактических утверждений публикация будет отвечать критериям объективности, достоверности и достаточности. Это никоим образом не свидетельствует об установлении чрезвычайно жестких рамок для профессии журналиста, поскольку последний не лишен права предоставлять информацию в виде собственного мнения в случаях предоставления оценочных суждений или высказывания разумной критики.

«Поэтому призываем Вас при обнародовании информации о деятельности судебной власти вообще, так и судов или судей в частности, сознательно относиться к требованиям по ее объективности и достоверности в пределах норм вышеуказанного Кодекса и понимать, что каждая необъективная или недостоверная информация наносит непоправимый вред судебной власти Украины. Вместе с тем, свобода слова является одним из важнейших институтов демократии, поэтому коллектив Вознесенского горрайонного суда Николаевской области с большим уважением относится к работе журналистов, особенно тех, которые способствуют объективному освещению информации о деятельности нашего суда, судей, работников аппарата суда, благодарны за разумную критику, которая помогает нам выявлять, устранять ошибки и пробелы в работе суда», - добавили в пресс-службе.

Также указано, что Вознесенский горрайонный суд Николаевской области всегда открыт и готов оперативно предоставлять необходимую информацию о работе суда на запросы журналистов, «в чем неоднократно убеждались представители общегосударственных и местных средств массовой информации».

«К сожалению, представители информационного сайта «Барометр Южноукраинска», публикуя указанную статью, не выполнили основных принципов журналистской этики, при этом не обращались с любыми запросами к Вознесенского горрайонного суда Николаевской области с целью получения, подтверждения или опровержения информации, не высказали даже желание получить официальную позицию суда или комментарии представителей или пресс-службы суда с целью всестороннего освещения определенных обстоятельств, что привело к публикации недостоверной информации, дискредитирующей суд. Поэтому Вознесенский горрайонный суд Николаевской области призывает автора и редакционную коллегию информационного сайта «Барометр Южноукраинск» немедленно опровергнуть соответствующую информацию, как недостоверную, а представителей других СМИ - не распространять ее как такую, которая не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что в соответствии с ч.3 ст. 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» вмешательства в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.