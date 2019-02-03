Православная церковь Украины будет независимой от государства, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Православная церковь Украины в соответствии с конституцией есть и будет независимой от государства.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава государства убежден, что независимость и взаимное уважение открывают путь к подлинному партнерству государства и церкви для совместной работы на благо страны и народа. Об этом он сказал во время выступления по случаю интронизации предстоятеля Православной церкви Украины.

- Президент Украины, Верховная Рада Украины, как и все украинское государство сделали все возможное для становления автокефальной Украинской Православной церкви. Хотел бы поблагодарить Верховную Раду и ее председателя Андрея Парубия, и народных депутатов, которые приложили усилия для того, чтобы этот день состоялся. Выражаю благодарность украинскому правительству и всем, кто сделал этот день возможным.

- Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины символизирует то, что Божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием, - отметил президент. - В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым. У меня и у Вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, это безопасность, это благосостояние.

Президент также подчеркнул, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями.