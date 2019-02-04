На Николаевщине начали неотложный ремонт на дорогах государственного значения, - заместитель главы ОГА

С 3 февраля на участках дороги от Николаева до Новой Одессы начаты первоочередные неотложные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА со ссылкой на вице-губернатора Валентина Гайдаржи.

Заместитель председателя ОГА отметил, что в конце прошлой недели, по поручению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко профильным службам поставили ​​задачу – при благоприятных погодных условиях начать первоочередные работы на дорогах государственного значения.

- Со вчерашнего дня на участках дороги от Николаева до Новой Одессы работы уже начаты. Сегодня аналогичные работы начаты в районе города Вознесенска. Все выполняется горячим асфальтом, - сообщил Валентин Гайдаржи.

К более масштабным работам подрядные организации смогут приступить с наступлением стабильной сухой погоды при температуре +5.