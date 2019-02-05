Доступ к питьевому водоснабжению для каждого жителя области – общая задача руководителей всех уровней, - Алексей Савченко

Алексей Савченко Учитывая, что для населенных пунктов Николаевской области одним из самых актуальных вопросов является повышение уровня доступа к питьевому водоснабжению, в 2018 году на развитие водопроводно-канализационного хозяйства были консолидированы средства различных источников финансирования – около 178,3 миллиона гривен (на 92,9 миллиона гривен больше, чем в 2017 году) и в целом реализовано 47 проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Работа в этом направлении должна продолжиться на всех уровнях и в этом году. Такое мнение высказывает председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

- Каждый житель Николаевской области, несмотря на то, где он живет – или в городе, или в селе, должен иметь доступ к качественному питьевому водоснабжению. В отдельных районах Николаевщины эта проблема стоит достаточно остро. В прошлом году благодаря консолидации средств бюджетов всех уровней мы направили более 178 миллионов гривен на ремонт водопроводных сетей, строительство скважин, водопроводов, покупку башен Рожновского практически во всех районах области. Более того, благодаря реформе децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко, объединенные территориальные громады получили субвенцию на формирование инфраструктуры, определив среди приоритетных задач и обустройство сетей водоснабжения. Работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем, - прокомментировал Алексей Савченко.

Отметим, что в 2018 году на развитие водопроводно-канализационного хозяйства было направлено 72,2 миллиона гривен из государственного бюджета, 64,8 миллиона гривен из местных бюджетов, 36 миллионов гривен кредитных средств ЕИБ, 5,3 миллиона гривен средств предприятий. Общая сумма 178,3 миллиона гривен на 109% превышает финансирование этого блока по сравнению с 2017 годом.